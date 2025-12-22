Une légende du rock nous a quittés : de quoi est mort Chris Rea, qui venait de sortir une compilation de Noël ?

Le chanteur britannique Chris Rea, célèbre pour ses tubes "The Road to Hell" et "Driving Home for Christmas", s'est éteint lundi à l'âge de 74 ans des suites d'une courte maladie.

La famille de Chris Rea a annoncé ce lundi 22 décembre 2025 la disparition de l'artiste à plusieurs médias britanniques. "C'est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès de notre cher Chris", ont déclaré ses proches dans un communiqué. "Il s'est éteint paisiblement aujourd'hui à l'hôpital des suites d'une courte maladie".

Né en 1951 à Middlesbrough dans le nord de l'Angleterre, Chris Rea a débuté sa prolifique carrière dans les années 1970. Mêlant blues et rock, il s'est fait connaître du grand public grâce à son premier album "Whatever Happened to Benny Santini ?" en 1978, notamment aux États-Unis, où le single "Fool (If You Think It's Over)" lui a valu une nomination aux Grammy Awards.

Au cours de ses quarante ans de carrière, Chris Rea a sorti plus d'une vingtaine d'albums studio et signé de sa voix rocailleuse de nombreux tubes comme "Josephine", "The Road to Hell" ou encore "Driving Home for Christmas", devenu un classique des fêtes de fin d'année outre-Manche depuis sa sortie en 1986. Deux de ses disques, "The Road to Hell" (1989) et "Auberge" (1991), se sont classés numéro un des ventes au Royaume-Uni.

Chris Rea avait subi un cancer et un AVC

Malgré son immense succès, Chris Rea a toujours entretenu une relation ambivalente avec la célébrité. "Le show-business ne m'intéresse pas. Si cela ne tenait qu'à moi, je préférerais rester dans l'ombre pour jouer de la guitare et composer pour d'autres plutôt que de me retrouver sous les lumières", confiait-il en 1990.

L'artiste avait encore sorti en 2025 une compilation de Noël baptisée "The Christmas Album". Mais ces dernières années, Chris Rea avait dû faire face à de sérieux problèmes de santé. Atteint d'un cancer du pancréas en 2001 qui avait nécessité une lourde opération, il avait ensuite été victime d'un AVC en 2016.

Marié depuis de longues années avec son amour de jeunesse Joan, rencontrée à 16 ans, le chanteur laisse derrière lui deux enfants. Sa disparition plonge les fans de rock dans le deuil, mais l'héritage musical qu'il laisse est immense. Comme l'a souligné son équipe, "la musique de Chris a composé la bande-son de nombreuses vies, et son legs perdurera à travers les chansons qu'il laisse derrière lui".