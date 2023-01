Aya Nakamura : qui est Vladimir Boudnikoff, son ex-compagnon ?

AYA NAKAMURA. La chanteuse Aya Nakamura, qui sort son nouvel album ce vendredi, a été jugée jeudi 26 janvier avec son ex-compagnon, le producteur Vladimir Boudnikoff, pour violences sur conjoint.

[Mis à jour le 27 janvier 2023 à 11h20] Un procès et un nouvel album : tout le monde ne parle que d'Aya Nakamura. Ce vendredi 27 janvier, la chanteuse d'Aulnay-sous-Bois publie son quatrième album, DNK, au lendemain de son procès pour violences sur conjoint, aux côtés de son ex-compagnon, le producteur français Vladimir Boudnikoff. Ce jeudi 26 janvier, à 13 heures, s'ouvrait au tribunal de Bobigny le procès de l'ancien couple, pour violences réciproques. Une affaire repoussée après que la chanteuse et le producteur aient fait faux bon à la justice, le 24 novembre dernier, en ne se présentant pas à l'audience.

Après moins de deux heures d'audience, la procureure a demandé une peine d'amende, à hauteur de leurs revenus respectifs, soit 5 000 euros à l'encontre d'Aya Nakamura et 2 000 pour Vladimir Boudnikoff, rapporte Vincent Vantighem, journaliste à BFMTV, présent à l'audience. Le délibéré est attendu le 26 février prochain, ajoute la même source. Les faits sont survenus l'été dernier, au domicile du producteur et père du bébé de la chanteuse, à Rosny-sur-Bois, en Seine-Saint-Denis. Tous deux sont en couple depuis 2020.

Le couple se rencontre pour la première fois en 2018, sur le tournage du clip vidéo de Pookie. Né le 29 juillet 1988, Vladimir Boudnikoff est producteur de musique et metteur en scène. Au même titre qu'Aya Nakamura, il communique peu sur sa vie privée. Il ne partage que peu d'informations personnelles, y compris sur les réseaux sociaux. Cependant, le couple est souvent contraint de démentir des propos mensongers ou des rumeurs infondées. Ceux-ci sont généralement véhiculés par la presse, ainsi que les réseaux sociaux. Aya Nakamura et Vladimir Boudnikoff ont fait de rares quelques apparitions publiques, notamment à l'occasion d'événements notables, comme le Festival de Cannes.

Que s'est-il passé entre Aya Nakamura et Vladimir Boudnikoff ?

L'affaire avait éclaté en août 2022 : dans la nuit du samedi 6 au dimanche 7 août, le couple avait été placé en garde à vue, avant de ressortir libre, en ayant rendez-vous en novembre avec la justice. Cette fameuse nuit, Aya Nakamura et Vladimir Boudnikoff avaient fait appel aux forces de l'ordre vers 1h45, sur fond de tension entre eux. Sans "notions de violences" apparentes, la police avait finalement quitté les lieux, rapportait une source proche du dossier, comme le relate La Voix du Nord. Aya Nakamura serait, selon la même source, revenue plus tard sur les lieux, son compagnon faisant de nouveau appel à la police, "disant craindre pour sa sécurité."

Interpellée, l'interprète de Djadja aurait alors été placée en garde à vue et aurait déclaré, toujours selon le média, avoir subi des violences de la part de son conjoint, à son tour mis en garde à vue. "Nous avons fait des bêtises ce soir-là et c'est la vie aussi. La femme que j'aime et moi même allons très bien. Vraiment rien de grave, rien", avait affirmé, quelques jours après les faits, Vladimir Boudnikoff sur Instagram. "Il n'y a pas eu vraiment de coups, il n'y a pas eu d'étranglement, on est plus sur des dégradations d'objets", indiquait en août dernier une source proche de l'enquête au Figaro.

Entre Aya Nakamura et Vladimir Boudnikoff, la dispute serait partie d'un mensonge du producteur sur le fait d'aller à un mariage auquel la chanteuse n'était pas conviée et d'y avoir retrouvé son ex. "On s'est bousculé, j'ai balancé des trucs sur Vlad. C'est l'émotion. Je ne l'ai pas gérée à ce moment-là. Là, c'était madame Danioko. Ce n'était pas Aya Nakamura", souligne l'artiste lors de l'audience du 26 janvier, rapporte BFMTV. Quant à leur séparation, elle conclut à la barre : "Maintenant on est séparés mais on essaie de bien s'entendre par rapport à la petite. Tout est apaisé."

Aya Nakamura dévoile DNK, son quatrième album

L'actualité est chargée en ce début d'année pour Aya Nakamura. Outre l'affaire de violences qui l'oppose à son ex compagnon, la chanteuse a dévoilé, ce vendredi 27 janvier 2023, son quatrième album, baptisé DNK, référence à son vrai nom, Danioko. Un opus de quinze morceaux, portés par les singles Baby et SMS.

Aya Nakamura maman

Particulièrement discrète sur sa vie privée, Aya Nakamura communique peu sur sa famille, en particulier sur Internet. D'une précédente union, la chanteuse a eu une fille au cours de l'année 2016. Elle se prénomme Aicha. Alors qu'elle noue une relation amoureuse avec Vladimir Boudnikoff depuis 2018, le couple annonce la naissance de leur premier enfant au début de l'année 2020. Il s'agit également d'une fille qui se prénomme Ava.