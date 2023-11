Booba vs Cyril Hanouna : le récap d'une brouille qui dure

En guerre contre de nombreuses personnalités, le rappeur Booba est l'invité du numéro de Complément d'enquête, sur France 2, consacré à l'animateur Cyril Hanouna.

Booba, lanceur d'alerte. Depuis plusieurs mois, le rappeur français s'est lancé dans une croisade virtuelle - puis judiciaire - contre diverses personnalités, les influenceurs et leur reine, l'agente Magali Berdah, des rappeurs comme Gims et, l'une de ses dernières cibles en date, mais pas des moindres : Cyril Hanouna, l'animateur tantôt adoré, souvent décrié, de Touche pas à mon poste, sur C8.

Depuis plus d'un an, Booba épingle le trublion de l'empire médiatique Bolloré sur les réseaux sociaux, s'attaquant à celui qu'il qualifiait, quelques mois plus tôt, d'ami. Retour sur une brouille qui dure et fait des vagues, jusqu'à lui valoir une invitation dans le numéro de Complément d'enquête sur Cyril Hanouna :

Acte 1 - Booba lance les hostilités

Entre Booba et Cyril Hanouna, tout a commencé, comme souvent, sur Twitter, par le partage d'un message de Tristan Waleckx, journaliste chez France 2, annonçant un numéro de Complément d'enquête à venir. La même émission avait diffusé, en septembre 2022, un magazine intitulé Arnaques, fric et politique : le vrai business des influenceurs, combat déjà mené par Booba.

"Pressé d'voir ça", avait répondu le rappeur au journaliste quant au portrait de Cyril Hanouna à venir. Au-delà de son animateur, c'est à Touche pas à mon poste et aux chroniqueurs de l'émission - dont Magali Berdah - que s'attaque, depuis des semaines, Booba.

Acte 2 - "Sicile Hanouna, le parrain", selon Booba

Après le Complément d'enquête, sur Twitter toujours (Booba a été suspendu d'Instagram), l'interprète de Scarface s'est fait le relais de la démission de l'humoriste Emmanuel Barré après trois chroniques à C l'hebdo, sur France 5, s'estimant censuré par France Télévisions.

Dans l'une de ses interventions, le 21 janvier, il s'attaquait à Cyril Hanouna et à TPMP : "J'ai été recalé à l'oral. Comme j'étais stressé, j'ai mis les dents. Et maintenant, Hanouna doit se faire des bains de teub à l'Hexomedine trois fois par jour", ou "Qu'est-ce qu'ils ont tous à lui polir le gland à Hanouna ? Ils croient que s'ils frottent assez, il y a un génie qui va sortir et exaucer leurs trois vœux ?", lançait notamment le chroniqueur (voir la vidéo ci-dessus).

"Cyril Hanouna, on lui envoie une équipe ?", a tweeté Booba, taxant régulièrement Cyril Hanouna et ses méthodes de mafieuses. C'est le troisième acte de cette croisade médiatique : "Sicile Hanouna, le parrain du Pré-Saint-Gervais", en témoigne un énième post sur Twitter.

Acte 3 - Cyril Hanouna attaque Booba... qui répond

Des attaques qui ont poussé Cyril Hanouna à répondre à Booba, de manière plus ou moins bien dissimulée. Sur le plateau de TPMP, l'animateur a lancé, jeudi 26 janvier dernier, sans toutefois nommer le rappeur : "Si tu veux m'attaquer, fais comme tout le monde, attaque-moi sur les réseaux. Quand tu sais que t'es dans la même ville que moi, ferme ta gueule. Il y a des gens qui sont loin, ils font les malins. Un jour à Paris, on verra comment ça se passera."

Ce à quoi, immédiatement, Booba a répondu : "Déjà sois un homme et prononce mon nom. Tu traînes avec des voyous mais t'es pas un voyou. À 32 ans tu jouais à la playstation chez papa et maman. Te perds pas Baba t'es pas prêt." S'en sont suivis de nombreux tweets, partageant des séquences vidéos peu flatteuses pour Cyril Hanouna, s'attaquant à déboulonner l'influent animateur. "En tous cas c'est la preuve qu'on a raison et qu'on a tapé dans l'mille. Force pour cette nouvelle aventure", menace également Booba sur Twitter.

Le cœur des reproches de Booba à Cyril Hanouna est finalement que, selon le premier, le second protège ceux qu'il surnomme les "influvoleurs" et promeut leurs placements de produits douteux. A commencer par Magali Berdah, qui a fait son entrée à TPMP comme chroniqueuse en 2018. De son côté, la directrice de l'agence Shauna Events, a porté plainte pour cyberharcèlement de la part du rappeur.

Acte 4 - Booba témoigne contre Cyril Hanouna dans Complément d'enquête

Jeudi 30 novembre, à 23 heures, France 2 diffuse le numéro tant attendu (puisqu'annoncé depuis plus d'un an) de Complément d'enquête consacré à Cyril Hanouna, "le nouveau parrain du PAF." Comme à chaque fin d'émission, la chaîne publique invite une personnalité pour réagir au sujet du soir, dans les "fauteuils rouges" de France 2. Pour son enquête sur l'animateur vedette de C8, Tristan Waleckx, présentateur de Complément d'enquête, a interrogé le rappeur Booba, depuis sa demeure de Miami.

"Sa brouille avec Cyril Hanouna, sa croisade contre les influenceurs, sa mise en examen pour harcèlement contre Magali Berdah, son combat contre les médias Bolloré : on est allé à Miami poser toutes les questions au rappeur Booba invité des fauteuils rouges de Complément d'enquête", indiquait avant la diffusion de l'émission Tristan Waleckx sur X (anciennement Twitter).