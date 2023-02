"Beyoncé en concert à Lyon : une fausse date annoncée ?"

BEYONCE. Annoncée par certains médias et sur les réseaux sociaux, la date de concert de Beyoncé au Groupama Stadium de Lyon a mystérieusement disparu. Explications.

[Mis à jour le 1er février 2023 à 17h07] Beyoncé à Lyon, viendra, viendra pas ? Ce mercredi 1er février, la popstar suscitait l'événement en confirmant une nouvelle tournée mondiale annoncée en 2023. Baptisée Renaissance Tour, du nom de son dernier album, cette salve de concert mènera Queen B en Europe, et en France, avec deux dates annoncées : l'une à Paris, au Stade de France le 26 mai 2023, la seconde à Marseille, à l'Orange Vélodrome le 11 juin 2023. Mais une date fantôme agite les réseaux sociaux : qu'en est-il du concert à Lyon, annoncé initialement le 6 juin 2023 ?

Si la date est bien présente sur certaines captures d'écran du site de Beyoncé, partagées sur Twitter, le concert lyonnais a bel et bien disparu. Selon La Tribune de Lyon, à cette question, l'OL Vallée répond de façon claire : "nous n'avons pas d'informations, si sa venue était confirmée, nous le saurions." Un propos également relayé par Le Progrès : 'Nous n'avons pas d'annonce à faire sur ce sujet", tranche le Groupama Stadium de façon plus nuancée. Alors, l'annonce a-t-elle été prématurée ou totalement inventée ? Pour l'heure, le mystère reste entier. Et les fans lyonnais, de rester sur leur faim.

Sur Twitter, des dizaines de messages de fans désespérés de voir la date de concert à Lyon être annoncée sont postés. "Pas Beyoncé qui a enlevé la date à Lyon comme ça sans prévenir après avoir hypé toute la région", écrit un internaute, quand une autre renchéri : "Beyoncé qui enlève la date à Lyon, j'ai trop peur elle est en train de nous faire quoi ?!?!"