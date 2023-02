Beyoncé : pourquoi elle n'est pas vraiment la reine des Grammy Awards

BEYONCE GRAMMYS. Récompensée aux Grammy Awards, Beyoncé est devenue l'artiste la plus primée de l'histoire, mais...

Beyoncé est une reine, c'est indéniable. La chanteuse américaine est devenue, cette nuit aux Grammy Awards 2023, l'artiste la plus couronnée de tous les temps, à Los Angeles. Nommée dans neuf catégories pour son album Renaissance, Beyoncé a décroché à Los Angeles le 32ème Grammy Award de sa carrière, dépassant ainsi le chef d'orchestre Georg Solti, jusqu'ici recordman du plus grand nombre de Grammys remportés dans une carrière. Un sans faute pour Beyoncé ? Pas vraiment.

Pour la quatrième fois de l'histoire des Grammy Awards, c'est Harry Styles qui s'est emparé du trophée d'album de l'année face à Beyoncé, pour son disque à succès Harry's House. Un palmarès qui ne permet donc pas (encore) à Queen B de prendre sa revanche sur Adele. Et le bilan de Beyoncé dans les autres catégories reines n'est pas glorieux : l'enregistrement de l'année a été décroché par Lizzo et About Damn Time et la chanson de l'année a été attribuée à Just Like That, titre de Bonnie Raitt.