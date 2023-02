Mort de Trugoy The Dove : de quoi est décédé le rappeur de De La Soul ?

TRUGOY THE DOVE. David Jolicoeur, alias Trugoy The Dove, était membre de De La Soul, groupe important du hip-hop de la côte Est américaine. Il avait 54 ans.

Il était membre du trio hip-hop américain De La Soul : Trugoy The Dove, David Jolicoeur de son vrai nom, est mort à 54 ans, annonce la presse américaine. Une information confirmée par le site spécialisé Pitchfork, qui a pu interroger un agent du rappeur. Pour l'heure, les causes du décès de Trugoy The Dove n'ont pas été rendues officielles. Toutefois, ces dernières années, il avait publiquement évoqué des problèmes d'insuffisance cardiaque, ce qui l'avait empêché de partir en tournée avec Posdnuos et Maseo, les autres membres de De La Soul, formation très populaire dans les années 1980.

Né le 21 septembre 1968 à Brooklyn, à New York de parents américano-haïtiens, David Jolicoeur avait grandi à Long Island, où le trio de hip-hop De La Soul a émergé. Entre 1989 et 2001, la popularité du groupe n'était plus à prouver, avec six albums, il était devenu une figure de la scène alternative hip-hop.

Depuis la nouvelle de la mort de Trugoy The Dove, les hommages sont nombreux sur les réseaux sociaux, particulièrement dans le rap. MC Big Daddy Kane écrit : "C'était un honneur de partager tant de scènes avec toi", quand le rappeur Busta Rhymes exprime sur Twitter son "incrédulité totale" à l'annonce de la disparition de l'artiste de 54 ans. Pharrell Williams de son côté envoie "de l'amour, de la lumière et des vibrations positives à sa famille, à De La Soul et à toute personne dont la vie a été touchée par son existence."