Tayc : pourquoi les paroles de "Quand tu dors" font polémique

TAYC. Avec son nouvel album "Room 96" et la chanson "Quand tu dors", le chanteur Tayc s'est attiré les foudres de Twitter.

Un nouvel album et une polémique : à l'occasion de la Saint-Valentin, Tayc a dévoilé un nouvel album, intitulé Room 96. Mais c'est la chanson Quant tu dors qui suscite le plus de commentaires, notamment sur les réseaux sociaux, où la colère monte ce mardi 14 février. "Ok, imagine un truc, j'rentre du boulot, tu vois ? Toi tu dors déjà. Et plutôt que de te réveiller, je…", chante notamment le Marseillais, ou encore "Je t'en supplie, dors encore, dors encore... Pourquoi te le dire ? Pourquoi prévenir ? (...) Ça n'te demandera aucun effort."

Des paroles évocatrices sur un rapport intime, durant laquelle la femme évoquée dort, qui ont fait bondir Twitter : et le consentement dans tout ça ? Sur les réseaux sociaux, nombreux sont les internautes à accuser l'artiste de faire l'apologie du viol conjugal. "Tayc supprime 'quand tu dors', pourquoi tu romantise le viol comme ça ?", lance par exemple une internaute, quand une autre ajoute : "C'est quoi ces sons d'agresseurs sexuels là ?"

Face à cette polémique naissante, Tayc s'est exprimé sur Twitter, quelques heures seulement après la sortie de son album : "Je vois certains commentaires inappropriés autour du titre Quand tu dors, commence-t-il. Pour les personnes qui n'auraient pas compris le sens du titre, à aucun moment il n'est question de relation intime sans consentement. C'est un couple. Cette femme dort. Son homme rentre. La voit. La réveille. Et décide d'embellir leur nuit.", a -t-il tenu à précisé.

Une justification qui n'a pas convaincu de nombreuses personnes sur Twitter, certains soulignant la contradiction de ce message avec les paroles de la chanson.