Amel Bent : qui est Patrick Antonelli, son mari et père de ses enfants ?

Invitée pour les vingt ans de Nouvelle Star sur M6, la chanteuse Amel Bent est mariée depuis 2015 avec Patrick Antonelli, avec qui elle a trois enfants.

Amel Bent a marqué l'histoire de Nouvelle Star. Impossible donc, de fêter les vingt ans de l'émission culte de M6, ce mercredi 22 février 2023, sans elle. Face aux anciens membres de jury, Marianne James, Dove Attia et André Manoukian, Amel Bent a repris, sur le plateau de Nouvelle Star, les vingt ans, la chanson de son casting, La Bohème, tube indémodable de Charles Aznavour. L'occasion également de s'intéresser à la vie privée de l'interprète de Ma Philosophie, mariée depuis plusieurs années à Patrick Antonelli.

C'est le 15 juin 2015, que la chanteuse épouse ce gérant d'une auto-école à Neuilly-sur-Seine, qu'elle a rencontré l'année d'avant. Leur mariage à lieu dans cette ville, avant qu'ils ne partent pour Saint-Tropez pour y passer leur lune de miel. Né en février 1977, il gère deux établissements. En 2016, il a été mis en examen dans une affaire de fraude au permis de conduire impliquant des célébrités (comme Ali Baddou, Jérémy Ménez ou Samir Nasri), avec la complicité d'une employée de la préfecture des Hauts-de-Seine. Selon les autorités, il aurait permis à 258 personnes de se procurer de faux permis de conduire contre une somme d'argent comprise entre 2 000 et 10 000 euros. Patrick Antonelli passera quatre mois en prison.

Après ces démêlés avec la justice, le couple a finalement dû divorcer, rapportait Public, pour pouvoir déposer une déclaration de revenus séparée de celle d'Amel Bent. "Le procureur a requis une forte amende contre mon client, alors qu'il a déjà été condamné l'an passé pour fraude fiscale à verser plusieurs centaines de milliers d'euros. Une somme qu'il n'est pas en mesure de rembourser (...) Et comme vous le savez, il a divorcé à l'amiable l'an passé. Car ce n'est pas à sa femme de payer", déclarait l'avocat de Patrick Antonelli au magazine.

Le mari d'Amel Bent en prison

En mai dernier, Patrick Antonelli, compagnon d'Amel Bent, avec qui il vient d'avoir un troisième enfant, a été incarcéré mardi 3 mai 2022 à la maison d'arrêt de Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, pour purger une peine de quinze mois. Il a été libéré après deux mois d'incarcération, dans le cadre d'un aménagement de peine par la cour d'appel à huit mois de prison, aménagée avec port du bracelet électronique.

Le 8 mars 2022, le tribunal correctionnel de la ville a condamné l'homme pour de multiples chefs d'accusation, égrenés par Le Parisien. Il est donc condamné "pour avoir illégalement exercé la profession d'agent de sécurité" après avoir joué les gardes du corps de sa chanteuse de compagne ; pour "escroquerie au jugement" après avoir "présenté une facture alors qu'il n'avait pas l'autorisation d'exercer" et enfin pour "escroquerie tout court", pour avoir "bénéficié d'une aide de l'État versée pour compenser la baisse d'activité pendant le Covid alors qu'il n'y avait pas droit." Patrick Antonelli a déjà été mis en cause et condamné par la cour d'appel de Versailles dans une affaire de trafic de permis de conduire et était placé sous bracelet électronique.

Amel Bent maman pour la troisième fois

En octobre 2021, Amel Bent annonçait qu'elle attendait son troisième enfant, un garçon prénommé Zayn. "Je viens de passer le fameux premier trimestre. J'ai normalement un bébé qui va naître dans quelques mois", déclarait alors la chanteuse dans l'émission Sept à Huit dimanche 24 octobre sur TF1, révélant aussi avoir fait une fausse couche et perdu son bébé quelques mois plus tôt, en plein tournage de The Voice. "Très vite, je commence à ressentir dans les jours qui suivent d'autres sensations que je connais moins. Ça commence par des crampes au niveau du ventre. J'appelle évidemment tout de suite mon médecin qui me dit que c'est un peu normal. (...) Sauf que les douleurs s'intensifient. Je dis rien, je traverse les journées d'enregistrement en me disant : 'J'espère qu'il n'y a rien de grave'", s'était-elle souvenue, évoquant une épreuve "très douloureuse, tant physiquement que psychologiquement."

Amel Bent souhaite depuis que son expérience aide les femmes victimes de fausse couche à en parler, "pour que ces tabous ne le soient plus", écrit-elle dans un message posté sur Instagram. "Ce sont des épreuves douloureuses que les codes de notre société nous obligent à passer sous silence (...) Soyons fortes, soyons solidaires et n'ayons pas peur de faire bouger les choses pour nos générations futures", concluait la chanteuse.

Le 7 avril 2022, Amel Bent a annoncé la naissance de son troisième enfant, dans une publication postée sur son compte Instagram. "Heureuse et émue de vous annoncer la naissance de mon petit prince. En forme et en bonne santé grâce à Dieu. Merci pour tous vos messages d'amour et de bienveillance tout au long de cette grossesse que j'ai partagé avec vous", écrivait l'artiste en légende de deux photos.

Sofia et Hana, les deux filles d'Amel Bent

Avant la naissance de leur troisième enfant, Zayn, avec son mari Patrick Antonelli, Amel Bent a eu deux filles. Le 30 septembre 2015, c'est sur les réseaux sociaux qu'elle fait par de la nouvelle de sa première grossesse : le 4 février 2016, elle accouche d'un premier enfant, prénommée Sofia. "Je kiffe mes moments en studio, mais je me dépêche pour retrouver ma fille et mon mari. Je sais que chanter est ma passion, mais c'est aussi mon travail. Et ce travail ne peut pas manger toute ma vie. Je suis une femme, une épouse, une mère. Terriblement heureuse. Et je me languis de retrouver mon public, vous n'avez pas idée", confiait-elle à l'époque à Télé 7 Jours. Le 17 octobre 2017, elle donne naissance à une deuxième petite fille, appelée Hana.