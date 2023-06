Médine, SCH, DJ Snake... Quand les artistes réagissent à la mort de Naël à Nanterre

Après la mort de Naël, un jeune automobiliste de 17 ans tué par un policier à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, l'émotion est vive sur les réseaux sociaux.

[Mis à jour le 28 juin 2023 à 13h30] Autour du #justicepourNaël, l'émotion est vive. Depuis la révélation de la mort de Naël, un jeune homme de 17 ans abattu par un policier après un refus d'obtempérer mardi à Nanterre, ce sont des milliers de commentaires qui affluent sur les réseaux sociaux. Parmi une foule d'anonymes, plusieurs personnalités publiques comme Kylian Mbappé ou Omar Sy, mais aussi du monde de la musique, s'émeuvent. Dans cette affaire, une vidéo amateure postée sur Twitter semble contredire la version initiale des policiers et mettre en cause la légitime défense, ajoutant de l'indignation à l'émotion générale.

En légende d'une photo de l'adolescent, le rappeur Médine, connu pour ses engagements et ses conflits avec l'extrême droite française, partage le fameux #justicepourNaël, sur Twitter et Instagram. Un autre artiste rap, Sadek, partage la vidéo du jeune Naël se faisant tirer dessus à bout portant par le policier. Et d'écrire en légende : "Un délit de fuite c'est une balle dans la tête. Violer un gosse c'est du sursis. Bienvenue en France." Dans un autre post publié sur Twitter, Sadek annonce qu'il fera don de l'intégralité des bénéfices de son prochain concert, ce vendredi, à la famille de Naël, soit "pas grand chose", selon lui, à hauteur de 9 000 euros." Il résume : "Chacun doit agir à son échelle, les 'Tweets d'indignation' ça va 2 minutes."

Dans un autre message, il appel à l'action avec un autre rappeur français, SCH. "Je vois des tweets hallucinants, c'est a se demander s'il reste encore un peu d'humanité chez certains. Vous pourrez trouver toutes les excuses de la terre pour justifier l'acte, ça ne ramènera pas ce pauvre gosse de 17 ans à ses parents. Tout mon soutien à ses proches et tout mon soutien à nos quartiers", écrit-il.

Autre rappeur à avoir pris la parole sur les réseaux sociaux, Hamza, qui adresse toutes ses "condoléances à la famille du petit Naël". "Mes pensées vont à la maman qui a perdu son fils unique... Malheureusement, j'ai l'impression que c'est toujours la même histoire ! Y en a marre de voir nos petits frères & sœurs partir pour RIEN", écrit l'interprète de Fade Up.

Mehdi Maïzi, le plus connu des journalistes rap français, a lui aussi tenu à commenter cette affaire sur Twitter : "Toutes les personnes ici qui trouvent des circonstances atténuantes aux policiers coupables de la mort de Naël : arrêtez de me suivre, vous n'êtes pas les bienvenues ici ; arrêtez d'écouter du rap, vous n'êtes pas les bienvenues ici ; accessoirement, fermez-la", assorti d'un "REP (Repose en paix ndlr.) Naël."

Dans un long message posté sur Twitter, un autre rappeur, Rohff, a lui aussi exprimé son soutien aux "parents du jeune défunt conducteur." Il écrit : "Un défaut d'permis ou un refus d'obtempérer ne doit pas permettre à un policier hors de danger de commettre un meurtre sur la voie publique. Ça aurait été Pierre Palmade ou le fils de Nadine [Morano, dont le fils doit être jugé en septembre après un accident de la voiture sous l'empire de la cocaïne ndlr.] au volant, défoncé à la coke et je n'sais quoi d'autres, je doute fort qu'ils se seraient fait exécuter de la sorte."

DJ Snake réagit à la mort de Naël

Outre ses rappeurs, c'est toute la France qui exprime son émotion après la mort du jeune Naël. DJ Snake, autre artiste figure de la musique tricolore, écrit lui aussi sur Twitter : "Une maman va enterrer son fils pour un défaut de permis. L'histoire se répète, encore et encore, ça va s'arrêter quand ?! Pensées pour Naël et ses proches. J'ai pas les mots..."