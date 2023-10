Booba mis en examen pour harcèlement, il s'exprime sur les réseaux

Selon les informations du Parisien, le rappeur Booba a été mis en examen pour harcèlement après une plainte déposée par Magali Berdah, tête de file des influenceurs.

"La piraterie n'est jamais finie", comme Booba l'assure dans une vidéo postée sur X (anciennement Twitter), ce lundi 02 octobre. Et pourtant, selon les informations du Parisien, le rappeur a été mis en examen ce matin pour harcèlement, après une plainte déposée par "la papesse" des influenceurs, Magali Berdah. Il a par ailleurs l'interdiction d'entrer en contact avec cette dernière. "Je sors du tribunal, où j'étais interrogé sur les faits de menace de mort, de cyberharcèlement et de recel de bien", explique Booba, en selfie, dans sa vidéo postée sur les réseaux sociaux.

"Comme vous le voyez, je suis en liberté, tout va bien. La piraterie n'est jamais finie", conclut-il, rappelant sa devise de toujours. Selon Le Parisien, Booba, en plus de sa mise en examen, aurait été placé sous le statut de témoin assisté des faits de menaces de mort et de recel et placé sous contrôle judiciaire. Il lui est strictement interdit d'entrer en contact avec Magali Berdah, y compris sur les réseaux sociaux, son terrain de jeu favori.

Depuis mai 2022 Le Duc de Boulogne s'est lancé dans une croisade contre les influenceurs de télé-réalité et leurs placements de produits, mais aussi (et surtout) contre l'agente de beaucoup d'entre eux, Magali Berdah, à la tête de l'entreprise Shauna Events. Cette dernière avait porté plainte contre le rappeur français fin mai pour cyberharcèlement, avant que celui-ci ne fasse de même pour dénonciations calomnieuses, dénonçant "un système très lucratif organisé par Mme Berdah : promotion d'opérations commerciales plus ou moins douteuses, incitation obsessionnelle à la chirurgie esthétique et mise en avant de personnalités issues de la téléréalité liées à des affaires judiciaires."