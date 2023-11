Le rappeur P. Diddy accusé de viol et de violences par Cassie : que lui reproche son ex-compagne ?

Les faits se seraient produits pendant 13 ans, entre 2005 et 2018, alors que le rappeur P.Diddy et la chanteuse Cassie étaient en couple.

Le rappeur, producteur, milliardaire et star du hip-hop, P.Diddy, est accusé de viol et violences physiques par Cassie, son ex-compagne, selon le New York Times. La chanteuse de R'n'B a porté plainte, alors que P.Diddy, de son vrai nom Sean Combs, nie "farouchement" ces accusations. "Après des années de silence et de ténèbres, je suis finalement prête à raconter mon histoire" a annoncé Cassie dans un communiqué. La justice américaine a dévoilé un dossier de 35 pages dans lequel Casandra Ventura (le vrai nom de Cassie) raconte des "comportements déviants", des "violences sexuelles et psychologiques", pendant 13 ans, entre 2005 et 2018. "M.Combs a violé Mme Ventura chez elle après qu'elle eut tenté de le quitter" en 2018, peut-on lire dans le document. Selon la chanteuse, Puff Daddy, l'aurait forcée à avoir des relations sexuelles avec des hommes payés par le rappeur. Elle aurait également été obligée à consommer de la drogue. Et les accusations ne s'arrêtent pas là. La star américaine, de 17 ans son aîné, l'aurait "souvent frappée à coups de poin de pied, tapée, piétinée", raconte Cassie, qui aurait eu des "contusions, lèvres éclatées, oeils au beurre noir et saignements".

Des accusations "scandaleuses"

Douglas Wigdor, ténor du barreau et avocat de l'interprète de "Me and You", affirme qu' "aucun être humain ne devrait endurer ce que Mme Ventura a enduré". De son côté, Ben Brafman, l'avocat de P.Diddy, a qualifié ces accusations d'"insultantes et scandaleuses". Il assure que Cassie aurait fait du chantage et demandé 30 millions d'euros pour ne pas dévoiler l'histoire, "sous la menace d'écrire un livre préjudiciable sur leur relation". Affirmation réfutée par les avocats de Casandra Ventura. Selon eux, c'est le rappeur qui aurait proposé une "somme à huit chiffres" pour éviter le dépôt de plainte.