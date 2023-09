Quelles sont les dernières nouvelles de la santé de Céline Dion ?

Atteinte d'une maladie neurologique rare, Céline Dion a dû annuler sa tournée et ses concerts français, déjà plusieurs fois reportés.

Pour toi Céline : ce vendredi, M6 diffuse un concert hommage, à l'occasion des trente ans de la sortie de l'album D'eux, de Céline Dion et Jean-Jacques Goldman. Lors de cette soirée, plusieurs artistes, amis de la chanteuse, reprennent ses plus grands tubes. Seront réunis au Québec Patrick Fiori, Amir, Christophe Willem, Chimène Badi, Roch Voisine, Isabelle Boulay, Corneille, Axelle Red, Claudio Capéo, Elodie Frégé, Anne Sila, Véronic Dicaire, Anggun, Bruno Pelletier, Mario Pelchat, Vincent Niclo et Ycare, mais aussi son directeur musical, ses musiciens et ses choristes.

Ces derniers mois, les nouvelles de Céline Dion sont rares. La star a dû annuler sa tournée et ses concerts tant attendus en France. Après plusieurs reports en raison de la pandémie de Covid, puis de ses problèmes de santé, la chanteuse devait se produire les 1er, 2 ,5 , 6, 9 et 10 septembre 2023 à Paris - La Défense Arena. De quoi alimenter les craintes autour de l'état de santé de Céline Dion, confirmées par une vidéo postée sur Instagram par la star elle-même, qui révélait être atteinte d'une maladie neurologique rare, appelée Stiff-person syndrome.

Souffrant, entre autres, de spasmes musculaires, elle promettait toutefois à ses fans de revenir bientôt sur scène. "C'est juste une question de temps. Il faut être patient et rester positif", déclarait son frère, Jacques Dion, au Figaro au début du mois de septembre. Et d'ajouter : "Les spécialistes travaillent d'arrache-pied pour trouver ce qui ne va pas. Céline est une perfectionniste. Elle va toujours au bout des choses et veut savoir exactement ce qui lui arrive. Il ne faut pas en faire un drame." Quant au manque de nouvelles données par Céline Dion à ses fans inquiets, il explique que la chanteuse "préfère attendre les vrais pronostics et donc le bon traitement."