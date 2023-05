Gardé par des fusils, le dernier rhinocéros blanc du nord a rendu l'âme et son histoire est une honte pour l'humanité

C'était le dernier mâle de son espèce. Il laisse une fille et une petite-fille. Il a passé la fin de sa vie protégé par des gardes armés pour éviter qu'on le tue pour ses cornes. Avec lui, c'est un petit peu de notre humanité qui s'en va.

Un rhinocéros blanc du nord peut peser plus de deux tonnes. Avec ses deux cornes massives et sa vivacité, l'espèce adulte n'a aucun prédateur naturel. Cependant, Soudan, le dernier mâle vivant de cette sous-espèce, a dû passer les derniers jours de sa vie protégé par des gardes armés de fusils dans la zone de conservation d'Ol Pejeta, au Kenya. Ces armes servaient à protéger l'animal des seuls êtres capables de le mener à la mort et à l'extinction : les humains - qui chassent les rhinocéros pour arracher et vendre leurs cornes sur le marché noir, où elles sont très prisées.

Dans les réserves, il est fréquent de voir ces géants aux cornes sciées. Les gardiens le font pour dissuader les braconniers, qui ne sont pas intimidés par la présence de gardes armés. Les cornes repoussent, tout comme nos ongles, et sont régulièrement coupées pour protéger ces animaux de la convoitise humaine.

Mais c'est le temps implacable qui a rattrapé le rhinocéros : à l'âge de 45 ans, Soudan, qui était déjà vieux pour son espèce, a vu son état de santé se détériorer. Il souffrait d'une infection à une de ses pattes arrière, qui l'empêchait de se tenir debout. C'est alors que l'équipe multidisciplinaire responsable de ses soins a opté pour l'euthanasie.

Avec une peau épaisse, et l'apparence d'un animal préhistorique capable de résister aux combats les plus sauvages et de sortir victorieux, Soudan était en fait décrit comme un "géant doux" par ses soigneurs et l'équipe, un animal docile qui adorait manger des petites carottes et se faire caresser derrière la tête et l'oreille.

"La sous-espèce de Soudan a survécu pendant des millions d'années, mais n'a pas pu résister à l'humanité", c'est ainsi qu'a écrit la photojournaliste américaine du National Geographic, Ami Vitale, sur son compte Instagram le jour du sacrifice de l'animal. Ami a rencontré Soudan en 2009 dans un zoo en République tchèque, peu avant son transfert vers la réserve au Kenya, et a documenté une grande partie de sa vie, ainsi que son dernier jour, à travers des photos et un documentaire.

"Dire au revoir à Soudan, le dernier rhinocéros blanc du nord mâle, alors qu'il mourait, a été l'un des moments les plus difficiles de ma vie. Nous assistions non seulement à la mort de cette créature majestueuse et à la fin d'une sous-espèce, mais nous assistions aussi à notre propre déchéance", a déclaré Vitale au magazine Ecoa.

Avec les membres de l'équipe qui s'occupaient de Soudan, la photojournaliste a pu photographier le géant une dernière fois et le serrer doucement dans ses bras aux côtés de James Wenda, l'un des soigneurs du rhinocéros pendant les neuf années qu'il a passées dans la réserve.

Une dernière étreinte ... © Joseph Wachira

"Notre destin est lié à celui des animaux. Sans les rhinocéros et toute la vie sauvage, ce sera une perte de notre propre imagination, d'émerveillement et de belles possibilités. J'espère que ce moment marquera l'humanité pour qu'elle reconnaisse à quel point nous sommes vraiment interconnectés", déclare Ami Vitale.

"Bien qu'il soit parti, Soudan vit dans nos mémoires et a été un ambassadeur pour toutes les autres espèces de rhinocéros. Il est parti, mais son nom et son héritage demeurent", affirme Zacharia Mutai, soigneur du dernier rhinocéros blanc du nord mâle.

Après la mort de Soudan, il ne reste que deux animaux de cette sous-espèce, qui vivent également dans la réserve du Kenya, protégés par le peloton armé. Ce sont deux femelles, petite-fille et fille de Soudan - l'une d'elles est stérile et l'autre incapable de se reproduire seule.

L'espoir restant réside dans le laboratoire. Les scientifiques souhaitent reproduire l'espèce in vitro à partir du matériel génétique conservé de divers rhinocéros blancs du nord. Des scientifiques du projet BioRescue ont déjà créé 24 embryons purs de rhinocéros blanc du nord en utilisant des ovocytes (ovules) et du matériel génétique de rhinocéros blancs du nord décédés auparavant. Ces embryons seront transférés à une mère porteuse de rhinocéros blanc du sud dans un futur proche.

Si ces scientifiques parviennent à faire revivre cette espèce, cela signifiera aussi un espoir pour plus de 42 000 animaux actuellement classés comme menacés, ainsi que pour plus d'un million d'espèces de plantes et d'animaux qui risquent de disparaître.