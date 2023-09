Un moment historique, ce pêcheur observe un dauphin rose - un animal rare vu moins de 20 fois en un siècle

Un pêcheur américain a filmé cette créature unique dans les eaux du golfe du Mexique. C'est un dauphin rose.

Un pêcheur américain a vécu l'expérience incroyable d'observer et de filmer un dauphin rose, partageant ce moment sur les réseaux sociaux. Sa vidéo est rapidement devenu un phénomène viral de l'autre côté de l'Atlantique, avec des centaines d'utilisateurs partageant leurs impressions. L'événement a eu lieu près de la côte de la Louisiane, dans les eaux du golfe du Mexique.

Dans la vidéo, on voit plusieurs dauphins surgir à la surface, et soudainement, l'un d'eux se démarque par sa couleur entièrement rose. Cette condition inhabituelle est due à une mutation génétique qui les rend albinos, leur donnant une teinte rosée.

Cet aspect est extrêmement rare. Depuis le XXe siècle, seulement une vingtaine de dauphins roses ont été observés. Le Fonds Mondial pour la Nature (WWF) a souligné que ces animaux peuvent également être trouvés dans les rivières car ils vivent exclusivement dans les eaux douces, notamment dans les bassins des rivières Amazone et Orénoque, dans des pays tels que la Bolivie, le Brésil, la Colombie, l'Équateur, la Guyane, le Pérou et le Venezuela. C'est pourquoi ils sont également connus sous le nom de dauphins de l'Amazone.

Indépendamment de sa couleur, il s'agit d'un dauphin à gros nez, également appelé dauphin souffleur. Cette espèce de cétacé est la plus courante parmi les dauphins et peut être observée dans presque tous les océans du monde. Ce sont des animaux robustes qui mesurent environ 3 mètres de long et peuvent nager à des vitesses allant jusqu'à 54 km/h (30 noeuds). Cependant, leur vitesse de croisière varie généralement entre 2 et 6 noeuds (entre 3,7 et 11,1 km/h). Pour se déplacer, ils utilisent leur queue et leurs nageoires latérales pour maintenir l'équilibre lorsqu'ils nagent.

Les dauphins souffleurs vivent généralement en groupes appelés "pods", qui peuvent compter jusqu'à 12 individus. Ces familles fonctionnent comme de véritables unités sociales avec des hiérarchies et des comportements complexes. De plus, cette espèce est connue pour sa curiosité et son comportement amical envers les humains.