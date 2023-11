L'animal le plus grand du monde a été redécouvert vivant près de minuscules îles

Il avait été exterminé de ces îles il y a plus de 40 ans mais le plus grand animal du monde s'y montre à nouveau. Preuve que les animaux peuvent se rétablir quand les hommes arrêtent de les massacrer.

Dans les années 1960, des chasseurs soviétiques avaient découvert une population de 500 baleines bleues vivant au large des 115 îles tropicales des Seychelles et les avaient toutes tuées. Ils avaient également exterminé environ 12 000 petites baleines bleues de l'océan Indien. Bien que la région soit devenue un sanctuaire pour les baleines à la fin des années 1970, l'espèce n'y avait plus jamais été observée depuis.

Les baleines bleues ont à peu près la longueur de trois bus scolaires et sont les plus grands animaux ayant jamais existé. Malgré leur taille, le régime alimentaire des baleines bleues se compose principalement de minuscules krills. Leur durée de vie naturelle est comprise entre 80 et 90 ans.

Ce qui est extraordinaire c'est que les baleines bleues reviennent aux Seychelles depuis quelques années. Des chercheurs ont annoncé avoir enregistré cinq observations au cours des cinq dernières années. La présence des baleines a été confirmée par des observations visuelles et des enregistrements audio haute technologie de leurs rugissements profonds sous-marins, et ces découvertes ont été publiées dans le journal Endangered Species Research.

Cela prouve que si l'homme décide d'arrêter de tuer des animaux à grande échelle et qu'on leur donne une chance de se rétablir, ils peuvent se rétablir. En effet, bien que le nombre de baleines bleues soit considéré comme étant en voie de rétablissement depuis que la Commission baleinière internationale a accepté de suspendre la chasse commerciale à la baleine en 1982, plusieurs menaces subsistent.

Les collisions avec des navires circulant à grande vitesse sont connues pour tuer et blesser plusieurs espèces de baleines, y compris les baleines bleues. Le bruit océanique, la pollution, le changement climatique et l'enchevêtrement dans les filets et les pièges de pêche sont également considérés comme ayant un impact sur ces animaux.