Un chat vous fait ce signe ? Il veut vous faire passer un message très important

Les chats disposent d'un moyen de communication avec les humains assez insoupçonné. Voici comment interpréter les signes que vous fait votre chat.

Il n'est pas toujours facile d'interagir avec son chat et de savoir ce qu'il veut nous signifier. Contrairement au chien très expressif, le chat peut très souvent se montrer distant, voire indifférent. Certains même fuient les câlins et les caresses quasi-systématiquement. Mais cela ne veut pas dire que votre chat ne vous aime pas ou vous ignore. Certains comportements subtils sont finalement assez faciles à identifier pour juger l'état d'esprit d'un chat : feulements, mouvements brusques de la queue ou des oreilles sont bien connus de tous pour repérer si votre chat se sent en sécurité ou non.

D'autres signaux sont moins connus. Plusieurs études se sont ainsi intéressées au mouvement des yeux de nos animaux de compagnie. Plusieurs tests ont en effet été menés avec des propriétaires de chats mais aussi avec des personnes qui leur étaient étrangères. Les conclusions montrent que le clignement des yeux a une vraie signification pour nos amis félins : ils serait même l'équivalent de notre sourire, un signal d'affection et d'intérêt porté à l'autre.

"Les chats sont plus disposés à adresser un clignement lent des yeux à leur propriétaire après en avoir reçu un de sa part", estime une de ces études relayée dans le magazine Science Alert. Et le résultat serait identique avec des étrangers. "Ce geste incite les chats qu'ils soient familiers ou non, à s'approcher et à se montrer réceptifs aux humains".

Attention, les chercheurs insistent sur un point : le clignement lent des yeux est le plus efficace. Vous pouvez même passer à la pratique avec votre propre compagnon à quatre pattes. "C'est un excellent moyen de renforcer votre complicité avec les chats. Essayez de plisser les yeux en les regardant comme vous le feriez lorsque vous souriez de manière détendue, puis fermez les yeux pendant quelques secondes. Vous les verrez alors faire de même et pourrez entamer une sorte de conversation", explique l'une des chercheuses de l'université du Sussex.

Si le clignement des yeux des chats est devenu quasi instinctif pour tenter de communiquer avec nous, les chercheurs ont tout de même une explication sur l'origine du phénomène. "On peut imaginer que les chats ont développé le clignement lent des yeux car les humains le percevaient comme positif. Ils se sont probablement aperçus que les humains les récompensaient en retour d'un clignement lent des yeux. On peut également penser que ce comportement est né d'une volonté de rompre un regard fixe continu, qui peut s'apparenter à une menace dans les interactions sociales".