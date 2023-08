Cet ingrédient aide à lutter contre les piqûres de guêpe et se trouve dans toutes les cuisines

Retenez bien ce truc : il vous sera utile si vous vous faites piquer par une guêpe. Avec cet ingrédient simple, vous pourrez diminuer la douleur de la piqûre.

L'été, c'est le moment de passer du temps dehors, surtout près d'un lac ou de la mer, en compagnie de ses amis. Mais il y a aussi les moustiques, les mouches et surtout les guêpes qui peuvent nous embêter, surtout quand on mange ou on boit. Lorsque l'on se fait piquer, c'est en général vraiment douloureux et ça dure longtemps. La peau devient rouge et ça démange, ce n'est pas agréable !

Les piqûres de guêpe sont douloureuses à cause du venin qu'elles injectent dans notre peau. Ce venin contient des substances chimiques qui provoquent une réaction locale dans notre corps. L'une de ces substances est l'acétylcholine, qui est directement responsable de la sensation de brûlure et de douleur. En plus de provoquer une douleur directe, le venin contient également des enzymes qui dégradent les cellules de la peau, causant une inflammation.

L'inflammation est une réponse naturelle de notre corps aux blessures et aux infections. Elle entraîne une rougeur, un gonflement et une chaleur dans la zone touchée. Cette inflammation est due à l'afflux de sang et de globules blancs dans la zone pour combattre les agents étrangers et réparer les tissus endommagés.

Il est important de traiter rapidement la piqûre pour soulager la douleur et prévenir d'éventuelles complications. Attention, une piqûre de guêpe, d'abeille ou de bourdon peut être dangereuse si elle est près de la bouche ou du cou. Si cela vous arrive, allez vite voir un médecin.

Que faire si une guêpe vous pique ?

Un article du journal américain "LA Times" donne une astuce pour soulager la douleur et les démangeaisons causées par une piqûre de guêpe.

Et cet ingrédient magique, c'est quoi ? C'est l'oignon.

Selon le journal, un chimiste qui travaille à l'université de New York, le Dr. Eric Block, dit que l'oignon peut vraiment aider. L'oignon est en effet reconnu depuis longtemps pour ses propriétés médicinales et est souvent utilisé comme remède maison pour divers maux, y compris les piqûres d'insectes. La raison pour laquelle l'oignon peut aider à soulager la douleur d'une piqûre de guêpe réside dans ses composants chimiques.

Tout d'abord, l'oignon contient des flavonoïdes, des antioxydants qui ont des propriétés anti-inflammatoires. L'inflammation est une réponse du corps à la piqûre, causant rougeur, gonflement et douleur. Les composants anti-inflammatoires de l'oignon peuvent donc aider à réduire cette réaction.

De plus, l'oignon est riche en quercétine, une molécule qui peut diminuer la production de médiateurs impliqués dans les réactions allergiques et inflammatoires, aidant ainsi à atténuer les symptômes associés à la piqûre.