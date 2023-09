Cette mouche terrorise tout ce qui bouge dans la nature - sa morsure peut démanger pendant un an

Cette mouche rencontrée lors des balades en forêts peut se faufiler dans les cheveux et les vêtements. Et sa morsure n'est pas agréable. Voici comment l'éviter.

Vous envisagez de profiter de ce temps automnal estival pour une balade en forêt ? Attention, la mouche du cerf (ou lipoptène du cerf) pourrait bien gâcher votre expérience. Ce nuisible est particulièrement actif en automne, jusqu'aux premières gelées, et surtout lors des douces journées automnales. La mouche du cerf est un parasite qui se nourrit du sang des cervidés. Le problème est qu'elle prend tout ce qui bouge dans la forêt pour un élan, un chevreuil ou un cerf.

Puisque cette mouche se nourrit de sang, il arrive qu'elle morde les humains. Les réactions à ces morsures varient considérablement d'une personne à l'autre. Certains rapportent avoir des nodules prurigineux qui peuvent durer jusqu'à un an après avoir été mordus, tandis que d'autres ne ressentent aucun symptôme particulier. Bien que la mouche du cerf soit considérée comme plus ennuyeuse que dangereuse, les recherches à son sujet ne sont pas suffisantes pour la qualifier de totalement inoffensive. En effet, il a été découvert que cette mouche porte des bactéries Bartonella, connues pour causer des problèmes chez l'homme.

Cette mouche se rencontre dans toute l'Europe (y compris le Royaume-Uni à l'exception de l'Irlande), en Algérie, dans l'Est de la Sibérie et dans le Nord de la Chine. Le pic d'activité de la mouche du cerf se situe à la mi-septembre. À cette période, ceux qui se déplacent dans la nature risquent d'être littéralement envahis. Dès que la mouche se pose sur une source de nourriture, elle se débarrasse de ses ailes, avec l'intention de rester sur l'organisme hôte pendant l'hiver.

Malheureusement pour les amoureux de la nature, cela signifie que la mouche se pose souvent sur les humains en balade. Elle commence alors à se faufiler dans les cheveux, la barbe et les vêtements. Heureusement, ces mouches sont "conçues" pour s'accrocher aux cervidés avec des poils courts et rêches, il est donc relativement facile de les retirer du corps humain.

La mouche du cerf reste immobile dans les buissons et les arbres, attendant le passage d'un animal. Lorsqu'elle détecte une présence, elle vole rapidement et directement vers elle pour se loger dans les poils. Les mouches sont davantage attirées par les vêtements sombres, il est donc conseillé de porter des vêtements clairs lors des promenades. De plus, il est préférable de porter un couvre-chef ou une capuche, car elles s'accrochent aux cheveux, en particulier à la nuque. Si vous avez les cheveux épais, emportez un peigne avec vous. Elles ne s'accrochent pas aussi fermement aux humains qu'aux cervidés, il devrait donc être facile de les retirer des cheveux.

La mouche du cerf peut également se fixer sur les chiens et les chevaux, mais tombera si on les brosse. Si vous ramenez cette mouche chez vous, que ce soit dans vos cheveux ou sur votre chien, il n'y a pas de risque qu'elle survive longtemps dans votre maison. Si malgré tout, vous rentrez chez vous avec des mouches, une simple douche devrait suffire pour vous en débarrasser. Si vous voulez être absolument sûr d'éviter la mouche du cerf, le seul conseil fiable est d'attendre les premières gelées pour sortir.