Pourquoi mon chien pose-t-il sa patte sur moi ?

Certaines personnes sont connues pour parler avec les mains. Mais les chiens du monde entier sont également capables de communiquer à leur manière en posant leur patte sur vous.

Le "pawing" est en effet une forme de communication pour les chiens. Si vous vous demandez ce que votre chiot essaie de vous dire lorsqu'il vous touche avec sa patte, vous êtes au bon endroit.

Attirer l'attention

Les chiens, comme les humains, parlent aussi avec leurs pattes. Dans sa forme la plus élémentaire, lorsque votre chien vous touche avec sa patte, il cherche à attirer votre attention sans forcément aboyer. En somme, c'est une manière d'entamer une communication, un échange, qui pourrait correspondre à notre façon de toucher l'épaule de quelqu'un pour le faire se tourner vers nous. Ainsi, lorsque votre chien lève la patte pour vous toucher, il fait un choix. La question est : pourquoi ?

Renforcement des félicitations

La raison la plus plausible, selon certains experts en comportement animal, est que nous leur avons appris à le faire. Lorsque votre chien vous tend sa patte, il est probable que vous réagissiez positivement. Parfois, vous offrirez même une récompense, comme des félicitations ou de l'affection physique, ce qui l'encouragera à le faire encore (et encore, et encore).

J'en veux encore

Si votre chien pose sa patte sur vous alors que vous le caressez déjà, lui donnez de la nourriture et lui prêtez attention, le message est presque évident : il vous demande de continuer à faire exactement ce que vous faites. Voilà pourquoi le "ne t'arrête pas" est l'une des raisons les plus courantes pour lesquelles les chiens posent leurs pattes sur leurs humains. De même, votre chien pourrait effectuer ce geste dès que vous retirez votre main, pour vous dire "allez, continue" ou "donne-m'en encore". Si vous n'êtes pas sûr, il suffit de combiner ce comportement avec l'un des signes révélateurs que votre chien est heureux.

Caresse réconfortante

Nous savons combien les chiens sont sensibles, au point de percevoir ce que nous ressentons et quand nous ne sommes pas bien. C'est pourquoi, lorsque nous sommes déprimés, pleurons ou sommes simplement plus découragés que d'habitude, notre chien s'approchera pour poser sa patte sur nos jambes ou notre main, comme pour nous donner une caresse et nous dire : "Je suis là avec toi, ça ira mieux". Et quand nous avons besoin d'un coup de pouce pour sortir et faire quelque chose qui change notre journée, les chiens sont capables de nous le rappeler en posant leurs pattes sur notre dos, nous incitant à nous lever.

Toucher d'amour

Selon le contexte, les chiens peuvent communiquer beaucoup de choses avec le toucher de leur patte, y compris nous faire savoir combien ils nous aiment. Tout comme ils adorent les massages sur le ventre, ils semblent savoir que nous, les humains, apprécions beaucoup le contact physique et être touchés. Et puisqu'ils nous aiment, ils veulent nous rendre heureux et faire ce qui nous plaît. Dans ce cas, le toucher d'amour ne sera pas comme ceux qui visent à attirer l'attention, mais plutôt plus prolongé et détendu. Cela nous montre que donner la patte ne signifie pas toujours qu'ils recherchent constamment des éloges ou des récompenses. Il se peut aussi que le chien donne sa patte lorsqu'il ne se sent pas bien, cherchant à vous communiquer son état de souffrance. Parfois, le chien aimerait simplement être laissé un peu seul, d'autres fois, il pourrait être anxieux ou souffrir. Mais si vous craignez que votre chien se porte mal ou souffre d'une condition médicale encore non détectée, appelez votre vétérinaire et expliquez-lui la situation : seul un expert pourra analyser la situation et vous dire comment intervenir.