Voici les races de chiens les plus agressives et ce n'est pas celles auxquelles vous pensez

Une étude scientifique a permis de déterminer quelles sont les races de chiens les plus agressives. Mais d'autres critères sont aussi à prendre en compte : l'âge, le sexe et l'environnement de l'animal.

La plupart d'entre nous penseraient que les gros chiens sont les plus agressifs, n'est-ce pas ? Détrompez-vous ! Une étude publiée par Nature a révélé que de nombreux petits chiens sont plus susceptibles d'être agressifs que les grands chiens.

L'étude a rassemblé des données comportementales de plus de 13 000 chiens et a révélé que les races de chiens avec les plus fortes probabilités de comportement agressif étaient le Colley à poil long (Rough Collie) en photo ci-dessous, le Caniche miniature (de tous types, du toy au moyen) et le Schnauzer miniature. À l'autre bout du spectre, les Labrador Retriever, Golden Retriever et Berger lapon finlandais (Lapponian Herder) étaient les moins susceptibles de montrer un comportement agressif.

Le graphique ci-dessous extrait de l'étude donne la probabilité de comportement agressif en fonction de la race de chien. Les races les plus à gauche ont la plus grande probabilité d'être agressives, celles à droite la plus faible.

L'âge et le sexe du chien sont également importants. Les chiens plus âgés et les mâles étaient plus susceptibles d'être agressifs. De plus, la stérilisation n'avait pas d'effet clair sur l'agressivité, malgré certaines idées reçues.

Par ailleurs, l'agressivité n'est pas uniquement déterminée par la race ou les caractéristiques physiques. Les facteurs environnementaux jouent aussi un rôle clé. Les chiens vivant sans autres chiens dans le foyer étaient plus susceptibles d'être agressifs. Et surprise, les chiens appartenant à des propriétaires pour la première fois étaient également plus susceptibles de montrer un comportement agressif.

Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour nous, amoureux des chiens ? Cela nous rappelle que chaque chien est unique et que la race n'est qu'un des nombreux facteurs qui peuvent influencer son comportement. Cela souligne aussi l'importance de l'éducation et de l'attention que nous portons à nos amis à quatre pattes.

Alors, la prochaine fois que vous rencontrerez un petit Caniche miniature ou un Schnauzer miniature, rappelez-vous que malgré leur petite taille, ils peuvent avoir un fort tempérament !