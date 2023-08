Un vétérinaire révèle la dernière chose que font tous les animaux de compagnie avant d'être euthanasiés et cela brise le coeur

Ceci est une lecture essentielle pour chaque propriétaire d'animal. Nous espérons sincèrement que nous pourrons sensibiliser plus de monde à ce sujet, alors assurez-vous de le partager avec chaque personne que vous connaissez et qui possède un animal.

Nos animaux de compagnie nous sont très chers et nous faisons tout notre possible pour leur offrir tout l'amour, les soins et les merveilleux moments partagés qu'ils méritent. Cependant, il y a un moment critique où nous ne sommes tout simplement pas à leurs côtés.

Ce moment est le dernier de leur vie – c'est-à-dire juste avant qu'ils ne soient euthanasiés. Quand une internaute a demandé à son vétérinaire quelle était la partie la plus difficile de son travail, le vétérinaire a répondu sans hésiter. Il a dit que c'était quand il devait euthanasier un animal et que 90% des propriétaires ne voulaient pas être dans la salle lors de cet acte, ajoutant : "ainsi, les derniers moments de l'animal sont souvent passés à chercher désespérément leurs propriétaires et, honnêtement, cela me brise le cœur."

La réponse du vétérinaire a bouleversé cette internaute, Jessi Dietrich. Elle a décidé qu'elle devait en parler à tous ses proches pour épargner autant d'animaux que possible de ce sort. Le message que Jessi a reçu de son vétérinaire s'est rapidement propagé sur les réseaux sociaux, et de nombreux autres vétérinaires ont confirmé ce triste constat.

L'hôpital vétérinaire Hillcrest a réagi et a confirmé les propos du vétérinaire avec ce message : "Lorsque vous êtes propriétaire d'un animal de compagnie, il est inévitable que, la plupart du temps, votre animal décède avant vous. Alors, si et quand vous devez emmener votre animal chez le vétérinaire pour une fin humaine et sans douleur, je veux que vous sachiez tous quelque chose. Vous avez été le centre de leur univers PENDANT TOUTE LEUR VIE ! Ils peuvent juste être une partie de la vôtre, mais tout ce qu'ils connaissent, c'est vous en tant que famille. C'est une décision/journée/moment/événement difficile à chaque fois, il n'y a pas de doute là-dessus, et c'est dévastateur pour nous, humains, de les perdre. Mais s'il vous plaît, je vous en supplie, NE LES ABANDONNEZ PAS. Ne les faites pas passer de la vie à la mort dans une pièce pleine d'inconnus, dans un endroit qu'ils n'aiment pas. Ce que vous devez savoir et que beaucoup d'entre vous ignorent, c'est qu'ILS VOUS CHERCHENT LORSQUE VOUS LES LAISSEZ ! Ils scrutent chaque visage dans la pièce, cherchant leur personne aimée. Ils ne comprennent pas pourquoi vous les avez laissés alors qu'ils sont malades, effrayés, vieux ou qu'ils meurent d'un cancer et qu'ils ont besoin de votre réconfort. Ne soyez pas lâche parce que vous pensez que c'est trop dur POUR VOUS, imaginez ce qu'ils ressentent lorsque vous les abandonnez dans leur moment le plus vulnérable et que des gens comme moi sont là pour faire de notre mieux à chaque fois pour les réconforter, les rassurer et essayer d'expliquer pourquoi vous ne pouviez tout simplement pas rester."

Chaque personne possédant un animal devrait être informée de cela. Si tout le monde partage cette information, il est certains que moins d'animaux mourraient seuls et désespérés, cherchant leur propriétaire aimé. Souvent, les propriétaires laissent leur animal seul par méconnaissance, les informer peut les faire changer.