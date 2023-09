Les chiens peuvent également être atteints de démence : en voici les symptômes

Malheureusement, la démence n'est pas exclusive aux humains; elle peut aussi toucher les animaux, notamment les chiens. Environ 70% des chiens âgés de quinze ans ou plus présentent des signes de cette maladie. Comment reconnaître les symptômes chez votre compagnon à quatre pattes et comment y faire face ?

La démence chez les chiens est officiellement appelée syndrome de dysfonction cognitive. Elle se manifeste presque de la même manière que chez les humains, mais reste difficile à identifier. Le comportement des chiens change lorsqu'ils développent une démence. Cependant, ce changement peut aussi être une partie normale du vieillissement. Par conséquent, il est parfois difficile de distinguer les deux, indiquent trois chercheurs américains.

Les chiens atteints de démence peuvent se perdre dans leur propre jardin ou maison, ou se coincer derrière des meubles, oubliant qu'ils peuvent reculer. Ils peuvent avoir du mal à trouver une porte et se cogner contre les côtés. "Ils sont alors complètement perdus", explique Sharon Blaakmeer, un vétérinaire. "Essayez donc de ne pas trop changer votre intérieur. Ils reconnaissent déjà mal leur environnement, et changer la position d'une chaise ne fera que les déstabiliser davantage."

Leurs interactions avec les humains et autres animaux peuvent également évoluer. Ils peuvent par exemple chercher plus ou moins d'attention de leurs maîtres qu'auparavant, ou se montrer plus irrités par un autre chien de la maison. Ils peuvent même oublier des visages qu'ils ont connus toute leur vie.

La peur est également un symptôme courant. "Ils peuvent soudainement pleurer, aboyer ou fixer un point sans raison", dit Blaakmeer. Les chiens atteints de démence peuvent avoir peur d'être seuls, que ce soit dans une pièce ou dans la maison. Ils peuvent aussi être plus facilement effrayés par des situations qui ne les inquiétaient pas auparavant. "Dans un sens, s'occuper d'un chien atteint de démence est similaire à s'occuper d'un chiot. Par exemple, leur rythme jour-nuit peut totalement changer, étant éveillés la nuit et dormant toute la journée."

Comment aider votre chien atteint de démence

Il n'existe malheureusement pas encore de remède pour la démence canine. Cependant, les chercheurs ont observé qu'un mode de vie actif peut contribuer à la santé du chien. Une enquête menée auprès de milliers de propriétaires de chiens a révélé que les chiens moins actifs avaient près de sept fois plus de risques de développer une démence que ceux très actifs. "Marcher est en effet très bénéfique pour un chien, jeune ou vieux", confirme Blaakmeer. Un chien adulte devrait être promené au moins trois fois par jour, dont une marche d'une demi-heure. "Avec les chiens plus âgés, trois longues promenades par jour ne sont peut-être plus possibles, mais l'exercice reste essentiel. Adaptez-vous à leurs capacités."

Des jeux d'intelligence peuvent aussi stimuler l'activité cérébrale de votre chien. La société d'aliments pour animaux Purina recommande par exemple les jeux de recherche de trésors et le jeu de balle. Cependant, le plus important est de rester bienveillant envers votre chien et de ne pas s'énerver s'il commet des erreurs. Votre animal est probablement lui-même désorienté et effrayé par ce qui lui arrive, alors montrez-lui un peu (ou beaucoup) d'amour supplémentaire.