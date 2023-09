Pourquoi votre chien aime quand vous lui parlez comme à un bébé

Des chercheurs ont examiné le cerveau des chiens et ont fait une nouvelle découverte sur nos amis à quatre pattes. Voici la meilleure manière de leur parler.

La plupart des gens élèvent leur ton, rythment leur voix et exagèrent leurs voyelles lorsqu'ils parlent à un bébé. Nous devrions faire la même chose lorsqu'on s'adresse aux chiens. En effet, une équipe de chercheurs hongrois a étudié comment une voix haute et mélodieuse affecte le cerveau de nos amis à quatre pattes. Et les découvertes des chercheurs sont de bonnes nouvelles pour ceux qui parlent à leurs chiens comme à des bébés.

Dans une étude publiée dans le journal Communications Biology, le cerveau des chiens de compagnie a été observé pendant qu'on leur parlait avec différents tons et manières. Grâce à des friandises, les chercheurs ont attiré les chiens pour prendre des images de leur cerveau avec un appareil IRM. L'appareil permet de déterminer où et quand la circulation sanguine et l'activité augmentent dans différentes zones du cerveau.

Pendant l'expérience, les chiens ont écouté les enregistrements vocaux de 12 hommes et 12 femmes. Ces personnes avaient été invitées à s'adresser soit aux chiens, soit aux adultes, soit aux jeunes enfants. Le cerveau des chiens, de la taille d'un citron, a été cartographié, fournissant des indices précieux sur les capacités mentales de l'animal. Le cerveau du chien est plus simple que celui de l'humain. En effet, le lobe frontal et le lobe pariétal chez l'homme sont responsables des émotions secondaires, comme la culpabilité, le désespoir et la fierté. Ces zones représentent 85% du cortex chez l'homme et 20% chez le chien. Le cerveau du chien est donc plus simple que celui de l'humain.

Une des découvertes des chercheurs était que le cerveau des chiens semblait mieux réagir aux discours adressés aux bébés et aux chiens, caractérisés par une voix aiguë. De plus, pour une raison inconnue, les chiens semblaient particulièrement sensibles à la parole produite par les femmes et destinée aux chiens et aux bébés.

Les chercheurs pensent que la sensibilité des chiens aux voix douces, émotionnelles et mélodieuses pourrait découler de la manière dont les humains ont formé et modifié les chiens au fil des générations. Ils encouragent les propriétaires de chiens à utiliser une voix haute pour communiquer avec leur chien, renforçant ainsi le lien entre le maître et l'animal. Et peut-être que les chiens obéissent aussi mieux.