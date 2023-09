Pourquoi les chiens inclinent-ils la tête ?

Si votre chien penche la tête quand vous lui parlez, cela a un sens. Voici lequel.

Lorsque l'on parle à son chien, cela arrive très fréquemment qu'il il nous regarde et penche la tête. Essaye-t-il de comprendre ce que nous disons ou que se passe-t-il ? De nombreux propriétaires de chiens remarquent en effet que leur animal incline la tête lorsqu'il entend des phrases comme " On va se promener ? ", " Tu veux une friandise ? " ou " Où est la balle ? ".

Selon une équipe de chercheurs hongrois, ce mouvement de la tête est une manifestation d'une attention accrue et d'un traitement mental de l'information reconnaissable dans le langage humain. Les chercheurs ont étudié 40 chiens et analysé la manière dont ils bougeaient leur tête lorsque leurs propriétaires leur demandaient de trouver un jouet familier. L'étude a montré que les chiens qui connaissaient le nom du jouet étaient plus nombreux à incliner la tête.

Les chiens dressés à reconnaître le mot inclinaient leur tête 43% du temps lorsque le propriétaire mentionnait le jouet, tandis que cela ne se produisait que 2% du temps chez les chiens qui ne connaissaient pas le mot associé au jouet. La conclusion est donc que les chiens inclinent la tête lorsqu'ils reconnaissent et traitent des informations qui sont pertinentes et significatives pour eux. Ou, pour le dire autrement (et pas très scientifiquement), qu'ils nous "comprennent".

Ce mouvement de la tête pourrait être dû au fait que le cerveau du chien, comme le nôtre, est constitué de deux hémisphères traitant différents signaux. Les chercheurs supposent donc que les mots familiers stimulent un hémisphère plus que l'autre, ce qui amène le chien à incliner la tête.

Avant cette étude, plusieurs autres théories cherchaient à expliquer pourquoi les chiens penchent la tête quand on leur parle. Une explication suggérait qu'ils essaient de capter le son plus clairement, en ajustant leurs oreilles pour mieux entendre. Une autre théorie proposait que cette inclinaison leur permet de voir nos expressions faciales plus clairement, surtout si leur museau obstrue leur champ de vision. Enfin, certains croyaient que cela pourrait être une réponse apprise: si incliner la tête a déjà valu au chien une réaction positive de la part des humains, il pourrait reproduire ce comportement.