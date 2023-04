Un oiseau s'est écrasé contre la fenêtre ? Ne l'enterrez pas tout de suite !

Avec le printemps, les oiseaux sont plus nombreux et volent partout autour de nous. Parfois c'est l'accident mais tout le monde ne sait pas quoi faire.

Au cours de la saison de reproduction printanière et tout au long de l'année, les oiseaux peuvent parfois entrer en collision avec les vitres et les fenêtres de nos habitations. Deux facteurs peuvent expliquer ce comportement inhabituel : l'effet miroir et l'effet de transparence. Le premier correspond à un reflet où l'oiseau voit sa propre image dans la vitre, le poussant à percevoir un rival et à se blesser en se heurtant à son reflet. Le second se produit lorsque l'oiseau pense voir un arbre dans la vitre, alors qu'il s'agit simplement d'un reflet. La nuit, l'éclairage artificiel de nos intérieurs peut également désorienter les oiseaux, les conduisant accidentellement à se cogner contre les vitres.

Si un oiseau a percuté l'un de vos fenêtres et semble inanimé, ne vous précipitez pas pour l'enterrer ! En effet, même si l'oiseau semble inanimé après s'être écrasé, il pourrait être encore en vie. Il lui faudra juste un peu de temps pour se rétablir. L'oiseau, qui semblait complètement inanimé au départ, va se réveiller et s'envoler joyeusement la plupart du temps.

Si la nuque de l'oiseau n'est pas brisée (on sait que la nuque de l'oiseau est brisée si sa tête se balance librement d'un côté à l'autre), il est recommandé de mettre l'oiseau dans une boîte en carton, avec une serviette au fond, et de l'amener à l'intérieur dans un endroit chaud et sombre pour récupérer. Puis de laisser l'oiseau tranquille dans la boîte pendant environ 1,5 à 2 heures. Le mieux est de ne pas donner de nourriture ni d'eau à l'oiseau, indiquent les vétérinaires. Il est également préférable de mettre l'oiseau dans une boîte et de l'amener à l'intérieur, car un oiseau vulnérable à l'extérieur serait une proie facile pour les chats et autres animaux.

Et si vous voulez réduire les risques d'accidents, plusieurs solutions existent. Tout d'abord, collez des autocollants sur vos fenêtres pour les rendre plus visibles aux oiseaux et ainsi éviter les collisions. De plus, évitez de placer une mangeoire près de vos fenêtres, car cela attirerait davantage d'oiseaux et augmenterait le risque d'accidents. Enfin, si ces incidents se produisent principalement lors de la période de reproduction printanière, vous pouvez temporairement installer un drap ou une moustiquaire pour protéger les oiseaux.