Un pêcheur a attrapé un poisson totalement déformé - les résultats d'analyse sont maintenant disponibles

Une tête déformée, un foie presque totalement blanc et quelque chose d'étrange au niveau du cou. Les pêcheurs trouvent des variétés étranges et l'élevage intensif n'y est pas pour rien. Les répercussions pourraient nous échapper.

L'équipage d'un bateau de pêche travaillant près du village de Laukvik, en Norvège, a remarqué quelque chose d'anormal chez l'un des cabillauds remontés dans leurs filets pendant Pâques. La tête du poisson de trois kilos était petite et déformée, il y avait quelque chose d'étrange au niveau du cou et le foie était d'un blanc neige, a déclaré le capitaine Benn Ole Stensvold.

Le cabillaud a été récupéré sur le quai par la Direction norvégienne de la pêche, qui a prélevé des échantillons du poisson et les a envoyés à l'Institut de recherche marine du pays (HI) pour une analyse plus approfondie. La Direction de la Pêche a maintenant rendu ses conclusions : le cabillaud a été élevé dans une ferme.

Ces derniers mois, l'industrie naissante de l'élevage du cabillaud en Norvège a été critiquée suite à de nombreux rapports sur des poissons échappés et des spéculations sur leur impact potentiel sur les populations sauvages. Mercredi, la direction n'avait identifié que le fait qu'il s'agissait d'un poisson d'élevage, sans savoir de quelle ferme le cabillaud pourrait provenir.

En février, des tests ADN effectués par l'Institut de recherche marine de Norvège suite à une suspicion d'évasion de cabillaud d'élevage à Meloy, en Norvège, ont conclu qu'il y a une "très grande probabilité" que le poisson provienne des sites d'élevage voisins exploités par Norcod.

Il n'y a toujours pas de conclusion sur la façon dont le cabillaud aurait pu s'échapper du site et Norcod n'a jusqu'à présent découvert aucun dommage aux filets qui aurait pu donner au poisson l'occasion de s'échapper. De même, il n'y a eu aucun enregistrement d'incidents liés aux opérations qui auraient pu provoquer l'évasion du poisson, a déclaré l'entreprise. En décembre, on estime qu'environ 87 000 cabillauds se sont échappés d'un site du groupe Gadus dans le nord de la Norvège après la découverte de trous dans plusieurs cages.

Certains chercheurs et pêcheurs ont exprimé l'inquiétude que les poissons échappés puissent se reproduire avec des stocks sauvages. Cela pourrait donner naissance à de nouvelles espèces qui pourraient être dangereuses pour l'éco-système.