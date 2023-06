Le monde entier parle de cette étrange image d'orage prise en Turquie

Cette photo est spectaculaire. Elle représente près de 100 éclairs et a été prise en Turquie. Voici comment elle a été prise et pourquoi elle semble aussi effrayante.

Il y a quelques jours, le photographe d'astrophotographie Uğur İkizler a capturé au moins 100 éclairs pendant une tempête violente, puis les a assemblés pour produire une image en accéléré. Les photos ont été prises sur une période de 50 minutes le 16 juin, ce qui signifie qu'un éclair frappait toutes les 30 secondes.

L'image créée par İkizler, à partir de photos prises près de sa maison en bord de mer dans le district de Mudanya à Bursa (située dans la partie asiatique de la Turquie, au bord de la mer de Marmara), a été présentée sur le site de science populaire américain Livescience. Le photographe a déclaré à Livescience : "Chacun des éclairs était beau. Mais quand j'ai rassemblé tous les éclairs dans une seule image, un paysage effrayant est apparu."

İkizler a également ajouté que l'orage avec tonnerre a créé un "spectacle visuel spectaculaire". L'image comporte au moins trois types différents d'éclairs et de foudres. Des décharges électriques se déplaçant de nuage à nuage, de nuage à terre et de nuage à eau sont perceptibles.

En réalité, il n'est pas inhabituel d'avoir autant d'éclairs pendant une seule tempête. À l'échelle mondiale, il y a 1,4 milliard d'éclairs chaque année, soit environ 3 millions d'éclairs par jour.

On estime que chaque décharge électrique possède probablement une énergie comprise entre 100 millions et 1 milliard de volts. Selon l'Administration nationale des océans et de l'atmosphère des États-Unis (NOAA), une telle énergie peut augmenter la température de l'air environnant de 10 à 33 000 degrés.

Dans l'image créée par İkizler, la forme emblématique en zigzag des éclairs est également frappante. Les chercheurs ne sont pas tout à fait sûrs de l'origine de ces formes tordues. Cependant, une étude réalisée en 2022 avait suggéré que ces formes caractéristiques provenaient d'une forme conductrice d'oxygène qui se formait de manière irrégulière pendant le déplacement de l'énergie vers le sol.