Pierre Troigros : le chef triplement étoilé est décédé

Ce mercredi 23 septembre 2020, l'un des plus grands chefs étoilés au monde s'est éteint. Âgé de 92 ans, le chef roannais triplement étoilé a fait ses gammes dans les cuisines du restaurant familial, la Maison Troigros.

Pierre Troigros, monument de la gastronomie française, est décédé ce mercredi 23 septembre 2020 à son domicile dans le département de la Loire. "On devait jouer aux cartes cet après-midi" s'est confié Pierre Brissot, un de ses très proches, à France 3. "De lui je me souviendrai d'une personne très affable et discrète à la fois" a-t-il ajouté. Le chef triplement étoilé a passé sa vie derrière les fourneaux, faisant de son restaurant familial, la Maison Troisgros, à Ouches, l'un des meilleurs restaurants au monde, connu pour sa spécialité de "l'escalope de saumon à l'oseille façon Troisgros" inventée en 1963, première manifestation de ce qui deviendra la "Nouvelle Cuisine".

Le chef étoilé entretenait une grande complicité avec Paul Bocuse, qu'il a rencontré au Lucas Carton à Paris.

L'équipage a le coeur lourd ce soir.



Nous apprenons le décès du Chef Pierre Troisgros qui fut le compagnon de route de Monsieur Paul pendant 70 ans d'une amitié hors du commun.



Nous adressons nos sincères condoléances à toute la famille Troisgros et l'ensemble de ses proches. pic.twitter.com/SdDpIazwT3 — Paul Bocuse - Le Restaurant Gastronomique (@PaulBocuse) September 23, 2020

Pierre Troisgros fait ses armes dans le restaurant familial qui devient très vite un lieu incontournable de la cuisine française, dans le département de la Loire en région Auvergne-Rhône-Alpes. Puis il monte à Paris et se forme chez Crillon et Lucas Carton. Dans les années 1950, il retourne dans le restaurant familial avec son frère Jean, et c'est à ce moment-là que commence la course aux étoiles. En 1955, l'établissement Maison Troigros décroche sa première étoile, puis la deuxième en 1965 et la troisième, le Graal, en 1968. Il ouvre la brasserie Le Central. En 1996, il quitte les fourneaux, alors âgé de 68 ans. L'établissement est aujourd'hui dirigé par son fils Michel Troigros, 62 ans, et son petit-fils, César Troisgros, 33 ans.

Aujourd'hui à la tête de la maison familiale, c'est en douceur que le chef Michel Troisgros s'est imposé en cuisine. Pas facile de reprendre l'un des meilleurs restaurants du monde lorsqu'on est le cadet de la famille. En faisant le tour de France des meilleures tables, Michel s'est constitué un solide apprentissage. De retour à Roanne, son père Pierre Troigros lui avait transmis l'immense savoir-faire familial. Depuis 1998, il dirige la maison "révélant sa nature non conformiste". Sa créativité culinaire et sa vision tant moderne qu'élégante de l'hôtel ont fait entrer le nom de Troisgros dans le XXIe siècle.

Pierre Troigros est mort le mercredi 23 septembre 2020. C'est le journal Le Progrès qui a annoncé la nouvelle peu après 17h. Le chef roannais se serait éteint à son domicile au Coteau, près de Roanne dans le département de la Loire, en début d'après-midi.

Les hommages affluent après l'annonce du décès de Pierre Troisgros, saluant la mémoire d'un chef multi-étoilé qui avait fait rayonner la culture et la haute-cuisine française dans le monde. Le chef Christophe Marguin lui rend hommage en saluant "le dernier sénior de la région. Un des très grands chefs de la cuisine des années 70 qui avec son frère a révolutionné la gastronomie française. Ce sont de grands Monsieur, il était le dernier de cette génération."