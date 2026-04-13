Maladies cardiovasculaires : bientôt de nouveaux examens à ces moments clés de la vie ?

Une proposition de loi adoptée à l'Assemblée nationale prévoit plusieurs mesures pour réduire le fardeau des maladies cardiovasculaires.

"Toutes les deux minutes, un Français fait un infarctus ou un AVC". Voici le constat alarmant qu'a rappelé Yannick Neuder, cardiologue et ancien ministre de la Santé, au pupitre de l'Assemblée nationale. Sa proposition de loi, visant à améliorer la prévention cardiovasculaire, a été adoptée à l'unanimité par les députés le 8 avril 2026.

Les maladies cardiovasculaires représentent la deuxième cause de mortalité en France. Elles sont "une véritable bombe à retardement" qui "menace la santé de nos concitoyens", peut-on lire dans l'exposé des motifs de la proposition de loi. Les maladies cardiovasculaires - notamment l'AVC et l'infarctus - ont provoqué environ 140 000 décès, et plus d'1,2 million d'hospitalisations en 2022. "Un fardeau humain, social et économique considérable" qu'il est possible d'éviter, en tout cas en partie.

Les maladies cardiovasculaires sont en effet largement "associés aux modes de vie et à l'environnement" : tabagisme, alimentation déséquilibrée, sédentarité... Ainsi, la proposition de loi rappelle que trop de Français sont concernés par des facteurs de risque cardiovasculaire pourtant évitables : "31 % des adultes sont hypertendus, 23 % présentent une hypercholestérolémie, 17 % sont obèses et 7 % sont diabétiques". Le problème est que "ces facteurs de risque, souvent silencieux, sont insuffisamment dépistés et contrôlés", rappellent les auteurs de la proposition de loi. Voici donc les mesures qu'elle prévoit.

D'abord, la proposition de loi prévoit d'autoriser les pharmaciens et kinésithérapeutes à mesurer la pression artérielle, afin d'améliorer le dépistage de l'hypertension artérielle. "Près de la moitié des personnes hypertendues ignorent leur pathologie", rappelle le texte.

Ensuite, le texte prévoit un nouveau rendez-vous de dépistage précoce des maladies cardiovasculaire chez les enfants de 6 ans. L'objectif est notamment de dépister l'hypercholestérolémie familiale. "Cette maladie génétique, touchant une personne sur 250, est massivement sous-diagnostiquée", a expliqué Yannick Neuder à l'Assemblée nationale. Si le texte est définitivement adopté, un dépistage cardiovasculaire sera aussi proposé aux salariés lors de leur visite de mi-carrière, vers 45 ou 50 ans.

Enfin, la proposition de loi a pour objectif de rendre plus systématique la prévention cardiovasculaire lors de tous les rendez-vous de prévention déjà prévus. Le risque cardiovasculaire chez les femmes, "longtemps sous-estimé, fait l'objet d'une attention spécifique dans cette proposition de loi, précise la Société française de cardiologie. Les maladies cardiovasculaires chez les femmes présentent en effet des symptômes parfois atypiques, des facteurs de risque spécifiques (grossesse, ménopause, etc.), un retard fréquent au diagnostic". La proposition de loi doit désormais être examinée au Sénat avant d'être définitivement adoptée et mise en œuvre.