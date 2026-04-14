A partir de 2027, toutes ces prescriptions ne seront plus remboursées

Les prescriptions faites par certains médecins ne seront plus du tout remboursées dès le 1er janvier 2027.

Grâce au système français de sécurité sociale, lorsqu'on va chez un médecin, la consultation est (en partie) remboursée, mais ce n'est pas tout. Si à l'issue de ce rendez-vous, le professionnel de santé nous prescrit des médicaments, des examens complémentaires (IRM, échographie...) ou encore des dispositifs médicaux (fauteuils roulants, lunettes de vue, bas de contention, appareils auditifs...), ils peuvent également être remboursés.

Cela pourrait bientôt changer. La loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS 2026) prévoit ainsi que les prescriptions faites par les médecins non conventionnés ne seront plus remboursées à partir du 1er janvier 2027. Les médecins non conventionnés, ou du secteur 3, sont minoritaires en France. D'après le Sénat, ils représentent "environ 0,01 % du total des effectifs des médecins libéraux". Leur nombre exact fait débat : le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie compte environ 800 médecins de secteur 3, tandis que le syndicat des médecins secteur 3 en compte 1 347. En comparaison, il y a près de 110 000 médecins en secteur 1 et 2, qui adhèrent eux à la convention de l'Assurance maladie.

Les consultations des médecins de secteur 3, à un tarif libre, ne sont remboursées que de quelques dizaines de centimes : entre 0,43€ et 0,61€ pour une consultation de médecine générale, et entre 0,85€ et 1,22€ pour un spécialiste. Mais leurs prescriptions sont remboursées au même titre que celles d'un médecin de secteur 1 ou 2. L'objectif affiché de cet arrêt de remboursement est à la fois d'inciter les praticiens à se conventionner à l'Assurance maladie, et de corriger une forme d'incohérence. Le directeur général de l'Assurance maladie, Thomas Fatôme, avait expliqué au Quotidien du médecin qu'il est "compliqué d'entendre que des médecins qui rejettent toute forme de relations avec l'Assurance-maladie lui demandent dans le même temps de bien vouloir solvabiliser leurs prescriptions. Quelle est la logique ? On ne peut pas avoir un pied dedans et un pied dehors".

Mais cette mesure fait débat, au sein même de la profession. "Les Français cotisent à une assurance-maladie obligatoire et ils n'auraient pas le droit aux remboursements lorsqu'ils consultent certains confrères ? C'est une anomalie", estime le Dr Jean-Christophe Nogrette, secrétaire général du syndicat de généralistes MG France. Les principaux opposants à ce changement sont bien sûr les médecins de secteur 3. Selon leur syndicat, "C'est une inégalité de traitement que rien ne justifie médicalement. Ce sont plus d'un million de patients qui seront affectés".

Et nombre de ces patients habitant dans des déserts médicaux n'ont pas forcément le choix que de consulter ces médecins. "56,7 % d'entre nous exercent dans des zones officiellement qualifiées de sous-denses, là où les alternatives en secteur conventionné sont rares ou inexistantes dans des délais raisonnables", précise d'ailleurs le syndicat. "Pour nos patients dans ces territoires, le déremboursement ne sera pas un inconvénient. Ce sera une rupture d'accès aux soins", regrette-t-il. La ministre de la Santé, Stéphanie Rist, a tenu à rassurer, en affirmant devant les sénateurs ce 8 avril que "moins de 20 000 personnes vivent dans l'une des 15 communes où seul le seul généraliste en exercice est un généraliste non conventionné". Cette mesure, qui visait à viser les médecins, pourrait au final surtout pénaliser les patients.