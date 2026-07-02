"Une génération sans tabac" : les personnes nées après cette date pourraient bientôt ne plus pouvoir acheter de cigarettes

Sur le modèles de certains pays qui l'ont mis en place, la France pourrait bientôt interdire le tabac aux plus jeunes.

Le tabac sera-t-il bientôt interdit aux jeunes, même une fois qu'ils sont devenus majeurs ? L'Assurance maladie semble en tout cas s'intéresser à une telle mesure. Dans un rapport annuel publié ce 2 juillet 2026 pour "améliorer le système de santé et maîtriser les dépenses", l'Assurance maladie a notamment évoqué l'objectif "d'enrayer définitivement le tabagisme en France". Et pour cela, "l'effort doit porter en priorité sur la jeunesse".

Un jeune qui commence à fumer est une personne qui risque de fumer pendant de nombreuses années, voire toute sa vie. Et les effets du tabac sur la santé sont bien connus : il représente en France "la première cause de mortalité évitable, avec environ 75 000 décès par an, dont 46 000 par cancer", selon l'Institut national du cancer. Le tabac est la principale cause de cancer du poumon, mais est aussi un facteur de risque pour de nombreux autres cancers : vessie, bouche, œsophage, sein, utérus... D'où l'importance de lutter contre le tabagisme.

Même s'il a diminué, la France fait toujours partie des pays qui comptent le plus de fumeurs. Heureusement, chez les jeunes, la tendance est clairement à la baisse. "Le taux de tabagisme chez les jeunes de 15 ans a diminué de 14 points entre 2014 et 2022", précise l'Assurance maladie. L'OFDT souligne également qu'en 2022, "les niveaux d'usage de tabac chez les jeunes de 17 ans sont les plus bas mesurés depuis deux décennies". Plusieurs mesures ont déjà été prises ces dernières années : augmentation des prix, généralisations d'espaces sans tabac, interdiction des "puffs"... Mais cela ne suffit pas. Pour le gouvernement, l'objectif est clair : arriver à une "génération sans tabac d'ici 2032".

Qui pourrait ne plus avoir le droit d'acheter du tabac ? Une date de naissance est avancée comme date limite

Faut-il pour cela interdire totalement le tabac aux plus jeunes générations ? S'il est aujourd'hui interdit de vendre du tabac à des mineurs, l'Assurance maladie entend aller plus loin. Elle rappelle dans son rapport que plusieurs pays ont mis en place une mesure forte, notamment le Royaume-Uni. Le pays a en effet voté l'interdiction de la vente de tabac à toutes les personnes nées après le 1er janvier 2009. Ils seront donc majeurs au moment de l'entrée en vigueur de la loi en 2027 mais le tabac leur resterait interdit à l'achat durant toute leur vie. Les Maldives, premier pays a avoir pris cette mesure, ont interdit le tabac aux personnes nées à partir de 2007. La France va-t-elle faire de même ?

Pour le moment, le projet n'est pas été officiellement évoqué par le gouvernement, même si de nombreux acteurs (notamment les associations de lutte contre le tabagisme) souhaiteraient voir cette mesure prise. Une proposition de loi visant à interdire le tabac aux personnes nées à partir de 2014 avait d'ailleurs été déposée en 2025, mais n'avait pas été adoptée.