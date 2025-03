Grippe : l'épidémie est terminée dans ces trois régions françaises, voici les derniers chiffres

L'épidémie de grippe diminue depuis plusieurs semaines, une partie de la France n'est plus concernée.

L'épidémie de grippe s'achève dans une partie de la France. Dans son dernier rapport épidémiologique publié le 5 mars 2025, Santé publique France confirme la "poursuite de la diminution des indicateurs dans l'ensemble des classes d'âge". Les indicateurs de l'épidémie sont faibles à l'hôpital et en ville, mais le taux de positivité des tests reste élevé, ce qui signifie que les virus continuent de circuler de façon "active". L'épidémie diminue donc pour la cinquième semaine d'affilée, après plusieurs mois particulièrement intenses.

Trois régions françaises sont passés en "post-épidémie : le Centre-Val-de-Loire, la Corse et la Normandie. Le reste de la France reste en épidémie.

En rouge : épidémie ; en jaune : post-épidémie ; en vert : pas d'épidémie © Santé publique France

Globalement à l’hôpital, "les indicateurs étaient en diminution et à un niveau d'intensité faible dans toutes les classes d'âges", rapporte Santé publique France. Au total, au cours de la dernière semaine de février, 5 200 personnes se sont rendues aux urgences pour une grippe (contre plus de 8 000 la semaine précédente), et plus de 1 000 personnes ont ensuite été hospitalisées (contre plus de 1 500 la semaine précédente).

La campagne de vaccination contre la grippe, qui était prévue jusqu'au 28 février, est terminée.

Ce virus, extrêmement contagieux, se transmet toujours de la même manière, peu importe la souche en circulation. Elle se transmet par gouttelettes de salives, qui se propagent en parlant, en toussant ou en éternuant, comme le rappelle le site de l'Assurance maladie, Ameli.fr. Il est également possible de transmettre la grippe via des objets infectés, comme les barres de métro ou les poignées de porte…

Afin d'éviter de transmettre la grippe, il est important de respecter les gestes barrières : tousser dans son coude et non dans sa main, utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter dans une poubelle immédiatement après leur utilisation, et porter un masque dans les espaces publics lorsqu'on est malade. Il est également conseillé d'aérer régulièrement les pièces, surtout lorsqu'il y a beaucoup de monde, comme les salles de classes ou les bureaux. N'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains, avec du savon ou du gel hydroalcoolique et évitez de serrer des mains ou de faire la bise pour dire bonjour.

Quels sont les symptômes de la grippe ?

À partir de 48 heures environ après la contamination à la grippe, soit la durée d'incubation, plusieurs symptômes apparaissent de façon brutale :

une forte fièvre (environ 39°),

une fatigue intense,

des courbatures,

des maux de tête,

des maux de gorge,

une toux.

La plupart des symptômes s'arrêtent au bout d'une semaine environ, mais la fatigue et la toux peuvent persister au-delà. Les personnes infectées par la grippe sont contagieuses à partir de la veille de l'apparition des symptômes pendant une semaine.

Chez les personnes fragiles par contre, la grippe peut provoquer des symptômes plus graves. Des complications comme une pneumonie sont possibles. Chaque année, environ 10 000 personnes décèdent de la grippe.

Étant donné que ces symptômes sont très similaires à ceux du Covid-19, même s'il ne circule que de façon moindre, en cas de doute, il est possible de faire en pharmacie un test PCR grippe et Covid qui peut donc détecter les deux virus.

Le traitement de la grippe repose seulement sur le soulagement des symptômes, avec des antalgiques (de préférence du paracétamol) pour lutter contre la fièvre et les douleurs, ainsi que du repos et de l'hydratation. Il est inutile - et même mauvais pour la santé - de prendre des antibiotiques, puisque ceux-ci ne sont efficaces que contre les infections liées à une bactérie, alors que la grippe est causée par un virus. Il existe des médicaments antiviraux, mais qui sont uniquement prescrits aux personnes fragiles.