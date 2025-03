Un "lien inquiétant" a été découvert entre cet aliment très consommé et les cancers digestifs selon cette nouvelle étude

Des chercheurs australiens apportent de nouvelles preuves concernant les liens entre l'alimentation et les cancers digestifs, qui sont de plus en plus diagnostiqués.

Les cancers digestifs (côlon, pancréas, intestin, œsophage…) représentent un quart des cas de cancers. Voici le constat qui a poussé les chercheurs de la Flinders University (Australie) à mener une étude, dont les résultats ont été publiés fin novembre 2024 dans la revue European Journal of Nutrition. S'il est déjà bien établi que l'alimentation peut jouer un rôle majeur dans la prévention de ces cancers de plus en plus diagnostiqués, notamment chez les moins de 50 ans, cette nouvelle étude vient renforcer les connaissances actuelles sur le sujet.

Les chercheurs ont constaté qu'une alimentation riche en viande rouge ou transformée, mais aussi en fast-food, en sucre, et en alcool, montre "un lien inquiétant avec un risque accru de cancers gastro-intestinaux", rapportent-ils dans le communiqué de presse de l'université australienne.

De nombreuses études avaient déjà montré un lien entre la consommation de viande rouge et certains cancers digestifs, en particulier le cancer colorectal. Une synthèse d'études publiée en 2023 dans la revue BMC Cancer avait déjà conclu que les plus gros consommateurs de viande rouge et de viande transformée avaient un risque accru de souffrir de certains cancers, surtout du côlon. Aussi, le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) avait classifié la consommation de viande rouge comme "probablement cancérogène".

Les conclusions de cette nouvelle étude viennent ainsi confirmer des discours déjà promus par les organisations de lutte contre le cancer, comme l'Institut National contre le Cancer, qui indique sur son site internet que "l'excès de viandes rouges augmente le risque de cancer colorectal". Il est d'ailleurs officiellement recommandé de ne pas consommer plus de 500g de viande par semaine. Heureusement, ces cancers peuvent être évités, notamment grâce à un mode de vie sain, avec notamment une alimentation riche en fruits, légumes, céréales complètes, poisson, légumineuses, ou encore produits laitiers, listent les auteurs de l'étude.