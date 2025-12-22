Je suis virologue, voici LE geste simple que je conseille pour éviter de ramener des microbes et virus chez soi

En hiver, de nombreux virus comme la grippe circulent. Il est heureusement possible de limiter les risques.

Tous les conseils sont bons à prendre en hiver pour éviter de tomber malade. Sur les réseaux sociaux, on voit même des vidéos de personnes qui désinfectent tout leur intérieur après avoir été malades. Mais est-ce vraiment nécessaire ? Quand faut-il désinfecter les surfaces chez soi ? Avec quel produit ? Et combien de temps un virus vit-il en dehors du corps...? Pour y voir plus clair et contrer les idées reçues, une spécialiste nous a confié les bons réflexes à prendre.

Tout d'abord, non, il n'est pas nécessaire de désinfecter votre intérieur après une infection virale comme la grippe si vous habitez seul. "On ne peut pas se réinfecter tout seul", nous rappelle la virologue Suzanne Faure-Dupuy. En effet, le virus de la grippe ne vit que "24 à 48 heures sur les surfaces dures, et entre 6 et 12 heures sur les surfaces molles comme les tissus". Une fois les symptômes de la grippe passés, le système immunitaire est toujours actif, au moins pendant la courte durée de vie du virus sur les surfaces.

Par contre, pour les personnes qui ne vivent pas seules ou qui ont souvent des visiteurs, "ça peut être utile de désinfecter les surfaces" après une infection virale, confie la chercheuse à l'Institut Cochin. Mais tout est une question de timing ! C'est surtout "pendant qu'on est malade qu'il faut le faire" pour éviter de contaminer les autres personnes qui vivent dans le foyer. La désinfection fait donc partie des mesures barrières qui permettent de limiter le risque de propagation du virus, au même titre que le port du masque, l'aération fréquente des pièces ou la distanciation sociale.

Il y a toutefois un geste que la virologue conseille par dessus tout : "se désinfecter les mains en rentrant chez soi, avant de toucher des surfaces". Si ce conseil peut sembler évident, il n'est pas forcément suivi par tous, loin de là. Ce geste simple à faire dès le retour à la maison est pourtant très efficace : il permet "d'éviter de contaminer son intérieur et les surfaces qu'on va toucher", puisque "c'est par nos mains souvent qu'on va contaminer les surfaces", rappelle la chercheuse.

Bien sûr, de façon générale, avoir un intérieur propre est important, et certaines surfaces doivent d'ailleurs être régulièrement désinfectées pour limiter la présence de bactéries et virus. Elles sont nombreuses mais les poignées de portes, les interrupteurs, les téléphones portables ou encore les télécommandes sont autant de pièges. En bref, tout ce qu'on touche beaucoup au quotidien dans une maison ! Pour désinfecter correctement, tous les produits ne se valent pas. Retenez qu'il faut utiliser un désinfectant où il est indiqué "bactéricide" et "virucide", ou un produit qui contient au moins 70 % d'alcool.