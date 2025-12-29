Aller chez le coiffeur n'est pas sans risque pour la santé, ce moment très apprécié peut même provoquer un AVC

Un problème de santé rare mais grave a été rapporté chez plusieurs personnes après être allées chez le coiffeur.

Aller chez le coiffeur est bon pour le moral, mais dans de très rares cas, cela pourrait aussi être dangereux pour la santé. Le shampoing dans le bac, un moment particulièrement apprécié, peut en effet provoquer un "beauty parlor stroke syndrome", ou "syndrome de l'AVC du salon de beauté". Cette maladie a été identifiée en 1993 par un neurologue américain, après avoir vu des patients souffrir de graves symptômes neurologiques après un shampoing chez le coiffeur. Depuis, plusieurs cas ont été rapportés dans des revues scientifiques. Une étude suisse publiée en 2016 rapportait au total 10 cas entre 2002 et 2013. Un risque particulièrement rare donc, mais grave.

Ce syndrome provoque divers symptômes : vertiges, malaise, nausées et vomissements, maux de tête, troubles de la vision, faiblesse, diminution de la force musculaire d'un côté du corps... Ces symptômes peuvent apparaître immédiatement, ou de façon plus tardive, "ce qui rend difficile pour les médecins de diagnostiquer un syndrome de de l'AVC du salon de beauté plutôt qu'un accident vasculaire cérébral classique", a expliqué une neuroscientifique dans un article de The Conversation.

Mais comment expliquer ce syndrome ? D'après la littérature scientifique, il serait provoqué par l'extension excessive du cou sur le bord du lavabo. Cette hyperextension peut ainsi comprimer voire même déchirer une artère vertébrale, réduisant l'apport de sang et donc d'oxygène vers le cerveau et pouvant donc provoquer un accident vasculaire cérébral. Le risque augmenterait avec un shampoing ou un massage trop énergique ou trop long. Certaines personnes, notamment les personnes âgées ou qui souffrent d'hypertension artérielle ou d'arthrose cervical pourraient être plus à risque. Avec le peu de cas rapportés, il est difficile d'estimer les facteurs de risque.

Dans une publication datant de 2022, des chercheurs estimaient donc que "les employés des salons de beauté, des barbiers et des coiffeurs devraient être informés du syndrome associé lors de leur formation professionnelle". Une autre publication en 2024 concluait également que "le personnel des salons de coiffure doit faire preuve de prudence lorsqu'il lave les cheveux des clients ou leur prodigue des massages, en particulier aux personnes âgées". Les auteurs conseillent de faire en sorte que "la tête ne soit pas tordue fortement", et de ne "pas incliner la nuque trop profondément dans le lavabo".