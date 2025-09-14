C'est le premier symptôme de la maladie de Charcot dans 60% des cas : voici le signe à surveiller

Pathologie rare qui paralyse progressivement l'organisme, la maladie de Charcot peut se manifester par divers symptômes méconnus.

La maladie de Charcot est une des maladies aux plus sombres pronostics. Elle apparait généralement entre 40 et 80 ans, avec un âge moyen d'environ 60 ans. La maladie de Charcot, ou sclérose latérale amyotrophique (SLA), est une maladie dégénérative qui détruit progressivement les motoneurones, "les cellules nerveuses qui dirigent et contrôlent les muscles volontaires", comme les bras, les jambes, ou encore les poumons, selon l'Inserm. Il existe plusieurs formes de la maladie, qui vont déterminer les premiers symptômes de la maladie.

La forme la plus courante (environ 60 % des cas) est la forme spinale. Elle se caractérise par "une faiblesse motrice des membres supérieurs ou inférieurs" donc des jambes et des bras, selon l'Institut du Cerveau. Les muscles touchés peuvent alors devenir flasques ou au contraire raides. Les patients ont généralement des crampes et des petites contractions musculaires. "La faiblesse musculaire commence de façon localisée puis s'aggrave et diffuse progressivement à d'autres régions du corps", précise l'Institut du Cerveau.

La seconde forme la plus courante (30 % des cas) est la forme bulbaire. Dans ce cas, c'est la tête et le cou qui sont d'abord touchés, avec des difficultés à articuler, à avaler, un excès de salive dans la bouche et une hyperémotivité.

Enfin, la forme la plus rare (10 % des cas) est la forme familiale, donc génétique. Elle peut alors toucher des personnes plus jeunes. La maladie commence par toucher les muscles du tronc, "entrainant une tête dite tombante et une difficulté pour maintenir le tronc droit à la marche et/ou une atteinte de la respiration", d'après l'Institut du Cerveau.

Le diagnostic n'est pas simple : la maladie "ne se déclare la plupart du temps pas de façon brutale et les premiers symptômes peuvent passer inaperçus" d'après l'Association pour la Recherche sur la SLA. Il n'existe pas de test spécifique à la maladie de Charcot. Plusieurs tests sont réalisés : examen neurologique, IRM, électromyogramme... Les autres maladies possibles doivent être écartées pour confirmer le diagnostic.

Peu importe la forme, la maladie de Charcot provoque progressivement et rapidement une paralysie des muscles volontaires. Les patients ne peuvent petit à petit plus parler, bouger ni même manger. En 3 à 5 ans en moyenne, les personnes atteintes sont complètement paralysées, et décèdent à cause d'une paralysie des muscles liés à la respiration. La maladie est incurable : il existe seulement des médicaments qui permet de ralentir et soulager les symptômes, en complément d'une prise en charge multi-disciplinaire, par exemple kinésithérapie et orthophonie. Chaque jour, 5 personnes décèdent en France de cette maladie rare qui l'est hélas de moins en moins...