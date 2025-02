Les masques Led pour le visage sont-ils vraiment efficaces ? Voici l'avis d'une dermatologue sur cette mode

Les masques Led sont prisés par de plus en plus de stars, comme Kate Moss, Kim Kardashian, ou encore Victoria Beckham. Mais que sait-on de leur efficacité ?

Les masques Led ont la cote. De plus en plus de stars et influenceuses vantent leurs mérites, et les magazines féminins proposent (presque) tous des guides d'achat. Les masques sont parfois vendus à des prix parfois très élevés : il faut ainsi débourser 600 euros pour obtenir le masque Led de la marque Nooance. La technologie, appelée photobiomodulation, est utilisée depuis longtemps dans les instituts de beauté et cabinets de dermatologie, et elle est désormais disponible à la maison, grâce aux masques Led.

Si l'on suite les publicités, elle promet de nombreux bienfaits beauté, en fonction de la lumière utilisée : anti-âge, éclat du teint, réduction de l'inflammation et de l'acné, stimulation de la production de collagène... et aussi un effet bien-être, comme un soin à la maison. Le tout sans risque, sans douleur, et sans bouger de chez soi. Mais cette technologie vaut-elle vraiment le prix ?

Pour la Dr Laurence Netter, dermatologue, c'est clair : "Il n'y a pas d'étude scientifique qui prouve leur efficacité". Selon elle, il s'agit surtout d'un "effet de mode" : "Il y a un énorme marketing derrière ce type de produit, ce qui explique l'engouement". Les marques misent notamment sur les réseaux sociaux et les influenceuses beauté, qui s'affichent fièrement avec cet accessoire inaccessible pour beaucoup, même lorsqu'il y a des promotions.

Avec quelques séances par semaine (cela varie en fonction des modèles) et de la patience, les amatrices des masques Led affirment voir leur peau s'embellir et se raffermir. "Le temps nécessaire pour obtenir des résultats peut dépendre d'un certain nombre de facteurs, notamment l'appareil lui-même, la fréquence d'utilisation, l'âge de la personne et l'état de sa peau", précise la Dr Elika Hoss, dermatologue, dans un article de la réputée Clinique Mayo.

D'après la clinique américaine, "des améliorations subtiles de la texture de la peau et des rides ont été signalées après une utilisation régulière, bien que les versions à domicile se soient révélées moins efficaces que celles utilisées dans le cabinet d'un dermatologue". Le constat est partagé par de nombreux dermatologues : il est donc possible d'obtenir des résultats, mais il ne faut pas s'attendre à un miracle. "Étant donné que les résultats sont légers, je ne les recommande pas pour l'instant", a d'ailleurs expliqué la Dr Hoss à la Clinique Mayo.

S'il ne faut pas s'attendre à des résultats extraordinaires, il n'y a (presque) pas de risque à utiliser un masque Led. Ils n'émettent pas de rayons UV donc il n'y a pas de risque de cancer de la peau. Mais la lumière pourrait, chez certaines personnes, provoquer une irritation ou une allergie cutanée. L'exposition directe des yeux à la lumière Led peut dans certains cas, notamment chez les personnes souffrant de maladies oculaires, provoquer des effets indésirables. Pour éviter tout risque, il est recommandé de choisir un masque au marquage CE certifié conforme aux normes en vigueur dans l'Union européenne.