Ces régions sont les mauvaises élèves de la vaccination contre le papillomavirus, voici la carte

Le vaccin contre les papillomavirus permet de prévenir la majorité des cas de cancer du col de l'utérus.

La vaccination contre les papillomavirus est la meilleure arme contre le cancer du col de l'utérus. Chaque année, il touche plus de 3 000 personnes, et en tue plus de 1 000. La majorité de ces cas et donc de ces décès peuvent être évités grâce à la vaccination contre les papillomavirus humains (HPV), ces infections sexuellement transmissibles qui sont à l'origine de cancers de l'utérus, mais aussi de la gorge et de l'anus.

La vaccination est recommandée depuis 2007 chez les adolescentes, et depuis 2021 chez les garçons. Et plus récemment, depuis 2023, la vaccination est même proposée au collège. Mais les jeunes ne sont toujours pas suffisamment vaccinés contre les papillomavirus, en particulier dans certaines régions françaises.

En 2023, près de 55 % des filles de 15 ans ont reçu au moins une dose de vaccin contre les papillomavirus, et près de 45 % ont reçu deux doses, d'après un rapport de Santé publique France publié ce 4 février 2025, à l'occasion de la journée mondiale contre le cancer. Même si la vaccination contre les HPV augmente depuis plusieurs années, les objectifs de couverture vaccinale, fixés à 60 % en 2023 puis à 80 % en 2030, ne sont donc pas encore atteints. Certaines régions sont particulièrement loin de ces objectifs. "Des disparités territoriales importantes subsistent, notamment dans le Sud de la France et les départements et régions d'outre-mer", regrette en effet Santé publique France.

© Santé publique France

Dans le détail, en 2023, la couverture vaccinale pour une dose était particulièrement faible, en France Hexagonale : en Corse et en Île-de-France (45 %) et en Provence-Alpes-Côte-d'Azur (46 %). En Outre-mer, la couverture vaccinale était seulement de 22 % en Martinique, de 24 % à la Réunion et 31 % en Guadeloupe. À l'inverse, certaines régions figurent parmi les bonnes élèves en France : la Bretagne (68 %), les Pays de la Loire (67 %) et la Normandie (66 %). La campagne de vaccination menée dans les collèges depuis 2023 devrait augmenter la couverture vaccinale, et réduire les inégalités territoriales.

Les premiers conclusions sont prometteuses : 190 000 enfants ont été vaccinés à l'école en deux ans, permettant d'augmenter la couverture vaccinale de plus de 20 points chez les adolescents nés en 2011 par rapport à avant la campagne de vaccination, d'après un bilan de Santé publique France. Si la majorité de la population est vaccinée, en complément du dépistage (lui aussi loin des objectifs fixés), le cancer du col de l'utérus pourrait être éradiqué.