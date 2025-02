Quels sont les symptômes de la méningite à méningocoque dont est décédée une jeune femme de 18 ans ?

La méningite est une maladie particulièrement grave et dangereuse. En cas de symptômes, il faut rapidement être pris en charge, d'où l'importance de les connaître.

Chaque année, la méningite tue plusieurs dizaines de personnes en France. Le lundi 3 février 2025, c'est une jeune femme rennaise de 18 ans qui y a succombé. Deux autres personnes sont également touchées et hospitalisées, et 40 cas contacts ont été identifiés et ont eu un traitement antibiotique pour prévenir une infection. Mais qu'est-ce que c'est la méningite, et quels sont les symptômes qui doivent alerter ?

La méningite est une infection des méninges, les membranes qui entourent le cerveau et la moelle épinière. Elle est généralement due à un virus ou à une bactérie, comme les méningocoques. Si les symptômes sont similaires dans les deux cas, la méningite d'origine bactérienne est plus rare mais bien plus grave : "Environ 1 personne sur 10 atteintes de ce type de méningite en meurt et 1 sur 5 présente des complications graves. Elle peut entraîner la mort en 24 heures", précise l'Organisation Mondiale de la Santé. Les survivants d'une méningite peuvent avoir de graves séquelles, comme une surdité ou des amputations. La méningite peut toucher des personnes de n'importe quel âge, mais les jeunes enfants et adolescents sont les plus touchés.

Il faut donc agir très vite dès les premiers symptômes : un traitement antibiotique doit être administré immédiatement en cas de méningite bactérienne. Les symptômes les plus courants sont une raideur de la nuque, de la fièvre, une confusion, des maux de tête, des nausées et vomissements. Dans certains cas, les patients peuvent également avoir des convulsions ou des déficits neurologiques, comme une perte de la vision ou de l'audition. Lorsque l'infection atteint le sang, d'autres symptômes peuvent survenir : mains et pieds froids, douleurs articulaires, diarrhée, et une éruption cutanée rouge/violette (purpura). Chez les nourrissons, les symptômes peuvent être différents. Il peut alors s'agit de pleurs inconsolables, d'une difficulté à s'alimenter, d'un corps raide et d'un bombement de la fontanelle, au niveau du crâne.

Le meilleur moyen de prévenir les méningites est la vaccination. Elle est obligatoire contre les méningocoques A, B, C W et Y depuis le 1er janvier 2025. Elle est également recommandée chez les adolescents entre 11 et 14 ans. Récemment, la Haute Autorité de Santé a également recommandé la vaccination contre les méningocoques chez les plus de 65 ans. Ces changements ont été décidés suite à une augmentation des cas d'infections à méningocoques en 2023, où "560 cas d'infections invasives à méningocoque ont été déclarés, soit une augmentation de 72% par rapport à 2022.", d'après Santé publique France.