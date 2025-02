Les vacances à la montagne peuvent être dangereuses pour le coeur, voici les conseils d'un cardiologue pour limiter le risque

Les vacances d'hiver approchent, et la montagne fait partie des destinations favorites des Français. Mais cela n'est pas sans risque pour la santé, notamment pour ceux qui ont des problèmes cardiaques.

De nombreux Français partent à la montagne l'hiver. Mais peu d'entre eux savent que cela peut être dangereux pour leur cœur. Les personnes qui ont des problèmes cardiaques, comme de l'hypertension artérielle, une insuffisance cardiaque ou une maladie coronarienne, sont particulièrement à risque.

En haute altitude, c'est à dire à partir de 3000 mètres, un cap que l'on peut atteindre si l'on skie à Tignes, aux Arcs, aux Deux-Alpes, à l'Alpe d'Huez, à Val-Thorens ou encore à Chamonix, le sang est moins riche en oxygène et la pression atmosphérique n'est pas la même, ce qui a plusieurs conséquences : le cœur doit battre plus vite, la respiration s'accélère et la pression artérielle diminue.

C'est sans compter l'activité physique en altitude, comme le ski ou la randonnée, qui soumettent le cœur à un stress encore plus important. "L'altitude est souvent contre-indiquée pour les personnes qui sont malades du cœur. Certains médicaments utilisés en cardiologie (les bêtabloquants) peuvent diminuer l'endurance physique en montagne", d'après le site Vidal.

Ce phénomène peut provoquer une fatigue, des maux de tête, un essoufflement, voire un évanouissement, même chez les personnes en bonne santé. Mais chez celles qui ont des problèmes cardiaques, le risque est plus important. "Les conséquences peuvent être graves, voire fatales, comme la mort cardiaque subite, qui peut survenir dans les 24 heures suivant le changement d'altitude", notamment en cas d'activité physique intense, d'après l'American Heart Association.

Heureusement, il est possible de limiter les risques. Le Dr William K. Cornwell, professeur de cardiologie à la faculté de médecine de l'université du Colorado, a donné auprès de l'association américaine plusieurs conseils avant et pendant un séjour à la montagne pour les personnes ayant des problèmes cardiaques. Premier conseil : consulter son médecin avant de voyager pour discuter du risque et éventuellement adapter son traitement médical en fonction de sa situation. Le deuxième conseil du Dr Cornwell est de laisser au corps le temps de s'acclimater progressivement à l'altitude, par exemple en divisant le trajet en deux étapes, avec une nuit à moyenne altitude, et en ne faisait pas d'activité physique directement en arrivant.

Troisième conseil : boire beaucoup d'eau, et ne pas boire d'alcool. "Les environnements de haute altitude sont généralement plus arides, ce qui fait que l'on perd beaucoup plus d'eau par la respiration", ce qui peut aggraver les symptômes liés à la haute altitude, a récemment précisé à l'American Heart Association la Dr Jennifer Dow, médecin urgentiste à l'hôpital régional d'Anchorage en Alaska. Enfin le quatrième conseil, expliquer aux accompagnants les symptômes qui doivent alerter, et savoir où se rendre en cas d'urgence médicale. Après avoir suivi ces conseils, n'oubliez pas de profiter de vos vacances !