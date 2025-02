Cet aliment n'est finalement pas mauvais pour le cœur, il réduit même le risque cardiaque chez les personnes âgées

Avoir une alimentation saine qui protège le cœur est la clé pour vieillir en bonne santé. Certains aliments peuvent y contribuer.

"Les œufs sont mauvais pour le cœur" : cette idée reçue a la vie dure. Cet aliment a en effet longtemps été déconseillé aux personnes ayant des maladies ou des facteurs de risques cardiaques comme un excès de cholestérol. Mais il a depuis été démontré que la majorité du cholestérol de notre corps ne provient pas de notre alimentation mais plutôt de notre foie, à cause d'une alimentation trop riche en graisses saturées. Des études ont montré que la consommation régulière d’œufs ne posait pas de problème pour la santé. Le docteur Jimmy Mohamed, invité à l'émission "Quelle époque !" le 2 février, affirmait que l’œuf est un aliment "parfait qui ne fait pas monter le cholestérol", et qu'on peut en manger tous les jours sans risque. Mais est-ce sans risque chez les seniors ?

Pour répondre à cette question, des chercheurs de l'université australienne Monash ont étudié spécifiquement l'impact de la consommation d’œufs sur la santé chez 8756 personnes âgées de plus de 70 ans. Après plusieurs années de suivi, les chercheurs australiens ont observé que les personnes âgées qui consommaient des œufs chaque semaine avaient un risque plus faible de décès (de façon générale comme due à des maladies cardiovasculaires) que celles qui en mangeaient peu voire pas du tout. Le risque de mortalité lié aux maladies cardiovasculaires était réduit de 29 %, et le risque de décès toutes causes confondues était réduit de 15 %.

Les chercheurs ont également observé l'effet de la consommation d’œufs sur les personnes âgées atteintes de dyslipidémie, un excès de graisses dans le sang, ce qui est donc un facteur de risque cardiaque. Résultat : "le risque de décès lié aux maladies cardiovasculaires était inférieur de 27 % chez qui consommaient des œufs chaque semaine, par rapport à leurs homologues qui n'en consommaient que rarement ou jamais, ce qui suggère que la présence d'une dyslipidémie n'influe pas sur le risque associé à la consommation d'œufs", a précisé dans un communiqué la Dr Holly Wild, l'autrice principale de l'étude.

Les auteurs de l'étude publiée dans la revue Nutrients estiment donc que "la consommation régulière d'œufs contribue à réduire le risque de décès lié aux maladies cardiovasculaires". Cette étude confirme que les œufs ont toute leur place dans une alimentation équilibrée et bonne pour la santé : ils sont riches en protéines mais aussi en "nutriments essentiels, tels que les vitamines B, les folates, les acides gras insaturés, les vitamines liposolubles (E, D, A et K), la choline et de nombreux minéraux et oligo-éléments ", a rappelé la Dr Wild.