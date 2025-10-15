Ce "super-fruit" est excellent pour le transit, c'est une vraie cure de vitamine C avant l'hiver

Ce fruit d'automne et d'hiver est très apprécié. De nouvelles variétés arrivent mais sont-elles aussi bonnes pour la santé ?

Bonne nouvelle : même en automne, loin des fruits rouges, des abricots ou pêches, il est possible de profiter d'une large variété de fruits frais ! La pomme et la banane font partie des préférés des Français mais un autre fruit tire son épingle du jeu. Il est aussi très apprécié au point d'entrer dans le top 10 des fruits les plus consommés chaque année dans notre pays.

Vous avez deviné ? Il s'agit bien sûr du kiwi. C'est un excellent choix pour faire le plein de nutriments essentiels à notre santé. Ses bienfaits sont même reconnus scientifiquement, et avéré par la Commission européenne qui a validé cet été une formulation pouvant être ajoutée à un emballage. Une première pour ce type de fruits.

"La consommation de kiwis verts contribue à une fonction intestinale normale en augmentant la fréquence des selles". Sont concernés les kiwis verts frais épluchés et/ou coupés. "Le consommateur doit être informé que l'effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 200 g de chair de kiwi vert frais", précise la commission. Soit environ deux kiwis épluchés.

Gare tout de même sur les étals du primeur ou au supermarché, d'autres variétés sont proposées ! Originaire de Chine, le kiwi rouge a ainsi fait son apparition depuis peu en Europe, notamment en Italie mais aussi en France où il commence à être cultivé. C'est surtout le cas dans le Sud-Ouest, notamment dans l'Adour où le kiwi vert bénéficie déjà d'une Appellation d'Origine Protégée (AOP). Contrairement à ce dernier, la peau du kiwi rouge est lisse. Sa chair est peu colorée mais égayée par un liseré rouge au centre. Son goût sucré-acidulé rappelant la framboise apporte une touche de couleurs dans les salades de fruits.

Comme ses cousins vert et jaune, il est particulièrement riche en vitamine C, un puissant antioxydant qui renforce notre système immunitaire. Une étude publiée en 2020 dans la revue Nutrients avait ainsi montré qu'une consommation quotidienne de deux kiwis durant deux semaines avait joué sur l'amélioration des troubles de l'humeur mais aussi contribué à une diminution significative de la fatigue. Une amélioration significative du bien-être avait aussi été notée chez les participants, davantage que sur un groupe similaire ayant simplement consommé des comprimés de vitamine C.

Mais ce n'est pas tout ! Ce petit fruit contient aussi 3 fois plus de vitamine B1 qu'une banane, selon ses promoteurs. La vitamine B1 est indispensable au bon fonctionnement de notre système nerveux et à la transformation des glucides en énergie. Avec seulement 53 kcal aux 100g, c'est aussi une belle option, à condition de ne pas en abuser, le kiwi rouge restant particulièrement sucré.

Petit bémol : même en France, le kiwi rouge est cultivé sous serre pour le préserver en raison de sa fragilité. Sa peau plus fragile et sa rareté entraînent forcément des rendements plus limités pour l'heure... ce qui a un impact sur son prix, encore nettement supérieur au kiwi vert. Cela vaut quand même le coup d'essayer ? Une précision tout de même, le kiwi vert reste bien le seul concerné par l'allégation de santé validée au niveau européen. Moins cher et aux effets reconnus, c'est donc sans doute le meilleur choix à faire.