Des bactéries dangereuses se répandent en Europe, une "tendance inquiétante" selon les autorités sanitaires

Ces bactéries provoquent de graves infections qui sont "de plus en plus difficiles à traiter".

La résistance aux antibiotiques représente une des plus grandes menaces de santé publique. Partout dans le monde, de plus en plus de bactéries développent une résistance à ces traitements. Et l'Europe n'est pas épargnée ! Le Centre européen de contrôle et de prévention des maladies (ECDC) a récemment alerté sur l'augmentation des infections provoquées par certaines bactéries résistantes aux carbapénèmes, des antibiotiques à large spectre de dernier recours.

Il s'agit des entérobactéries, comme la fameuse Escherichia coli ou K. pneumoniae, "une bactérie intestinale commune pouvant provoquer des infections potentiellement mortelles", notamment des pneumonies ou des infections sanguines, précise l'Organisation Mondiale de la Santé. Justement, les infections sanguines provoquées par la bactérie K. pneumoniae résistante aux antibiotiques "ont bondi dans 23 États membres de l'UE". Elles ont en effet augmenté de 57 % depuis le dernier bilan de l'ECDC en 2019.

Ces infections se répandent dans les hôpitaux, et "deviennent de plus en plus difficiles à traiter. Même si plusieurs nouveaux antibiotiques sont disponibles, les options thérapeutiques restent globalement limitées", a déclaré dans un communiqué de presse Piotr Kramarz, scientifique en chef de l'ECDC. Ces infections, désormais parfois difficilement traitables, sont "liées à une mortalité élevée", d'après le Centre européen. C'est pourquoi l'augmentation de ces infections "constitue une menace importante pour les patients et les systèmes de santé" européens.

Autre problème : ces bactéries résistantes, qui étaient jusqu'alors "principalement un problème hospitalier, sont désormais détectées chez les animaux et dans les produits alimentaires dans toute l'Europe", a récemment alerté l'Efsa, l'autorité européenne de sécurité alimentaire. Même s'il n'est pas certain que ces bactéries puissent se transmettre à l'Homme via l'alimentation, "des souches identiques ont été trouvées à la fois chez les animaux et chez l'homme, ce qui laisse supposer une transmission possible entre les deux", précise l'Efsa. Principalement détectées sur des porcs et des bovins, la présence de ces bactéries a augmenté de façon "significative" entre 2021 et 2023 dans plusieurs pays européens.

L'ECDC appelle donc ces derniers à "intensifier leurs efforts pour faire face à la détérioration de la situation épidémiologique, atténuer le risque élevé de propagation de la maladie et, en fin de compte, protéger les patients et les communautés". La population aussi a un rôle à jouer, puisque la résistance aux antibiotiques est en partie provoquée par une utilisation parfois excessive et inadaptée de ces médicaments. L'occasion de rappeler qu'ils doivent uniquement être pris lorsqu'ils sont prescrits par un professionnel de santé.