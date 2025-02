Ces deux aliments peuvent faire vivre jusqu'à 10 ans de plus selon un oncologue

Certains aliments peuvent avoir un effet considérable sur la santé, et donc sur la longévité.

Vivre plus longtemps, et surtout en bonne santé, est le rêve de beaucoup. L'alimentation joue un rôle majeur sur la santé, et certains aliments en particulier peuvent avoir un impact négatif ou au contraire positif, même si aucun aliment à lui-seul ne peut provoquer ou protéger d'une maladie.

Le Dr Idriss Troussier, oncologue radiothérapeute et créateur de contenus sous le pseudo "doc.anticancer" sur les réseaux sociaux, a récemment rapporté les résultats d'une étude publiée dans la revue Nature sur le lien entre les aliments et l'espérance de vie. "Cette étude a montré que 2 aliments pouvaient augmenter de plus de 9 ans notre espérance de vie" conclut le Dr Troussier.

Pour arriver à cette conclusion, des chercheurs ont analysé les données sur l'alimentation et la santé de près de 470 000 anglais âgés de 40 ans. Ils ont ainsi observé qu'un "changement durable de régime alimentaire, passant d'un régime malsain à un régime associé à la longévité, est associé à un gain de 10,8 et 10,4 années d'espérance de vie chez les hommes et les femmes respectivement".

Certains aliments étaient associés avec des gains de longévité particulièrement importants : les céréales complètes et les noix. Une consommation élevée en fruits, légumes, poisson, viande blanche, produits laitiers et légumineuses avait également un impact positif sur la longévité.

À l'inverse - et sans surprise - certains aliments étaient associés à une espérance de vie moins élevée : les boissons sucrées et la viande transformée. "On estime que la réduction de la consommation de boissons sucrées et de viandes transformées et l'augmentation de la consommation de céréales complètes et de fruits à coque sont les facteurs qui améliorent le plus l'espérance de vie", ont conclu les auteurs de l'étude. Ces résultats correspondent aux recommandations d'alimentation, et aux précédentes études sur les liens entre les aliments et la mortalité.