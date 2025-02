Ces entreprises faisaient de la pub pour un traitement illégal contre le cancer, l'Agence de sécurité du médicament les épingle

Ce traitement non autorisé peut être très dangereux pour les patients atteints d'un cancer.

De la pub pour un traitement efficace contre le cancer sans effet secondaire... mais illégal. Après avoir reçu une alerte des autorités sanitaires européennes, l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) a pris une "décision de police sanitaire à l'encontre de quatre sociétés" basées en Europe : Primo Medico, Immucura, Immunyo et Iaso Health GmbH. Toutes sont accusées d'avoir fait la promotion, illégalement, d'un traitement contre le cancer qui n'a pas été autorisé en Europe. Les trois dernières avaient déjà été épinglées par l'ANSM en novembre dernier, et Primo Medico plus récemment. Toutes ont dû suspendre cette "promotion illégale", affirme l'ANSM dans un communiqué envoyé ce 14 février 2025.

Elles promouvaient en effet sur leurs sites internet et les réseaux sociaux un traitement "efficace contre le cancer ayant un profil de sécurité très favorable et non invasif : il serait dépourvu d'effets indésirables", rapporte l'ANSM. Un traitement miracle en quelque sorte, sauf qu'il n'a jamais reçu d'autorisation de mise sur le marché ni par l'ANSM ni par la Commission européenne, et n'a donc reçu aucune autorisation de publicité.

Il s'agit d'un traitement "d'immunothérapie par cellules dendritiques", des cellules du système immunitaire. Ce type de thérapie existe et est utilisée dans le traitement du cancer, mais pas le traitement promu par les entreprises citées plus haut. Globalement, les immunothérapies sont utilisées en traitement de nombreux cancers, comme le sein, le poumon, la vessie ou encore la peau. Pour éviter tout risque, les patients atteints d'un cancer doivent éviter l'automédication, en particulier un traitement promu en ligne ou sur les réseaux sociaux.

"Un traitement ne disposant pas d'une autorisation de mise sur le marché peut présenter des risques pour la santé et constituer une perte de chance pour le patient qui renoncerait dans ce contexte à des traitements validés. Les patients visés, atteints de pathologies graves, doivent être pris en charge avec des traitements qui ont fait leurs preuves et dont les bénéfices et les risques ont été évalués par les autorités sanitaires", insiste l'Agence du médicament.