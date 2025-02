Voici ce que vous devez supprimer de votre cuisine pour prendre soin de votre coeur : ce n'est pas un aliment

Les maladies cardiovasculaires sont la 2e cause de mortalité en France. Elles peuvent en partie être évitées en faisant les bons choix dans nos cuisines.

Après avoir fini de dîner, vous mettez vos restes dans un Tupperware en plastique que vous gardez pour les réchauffer le lendemain au déjeuner ? Mauvaise nouvelle : cette pratique pourrait être nocive pour votre santé cardiaque. Plusieurs études pointent en effet du doigt ce risque lié au plastique, notamment dans les contenants comme les Tupperware.

La plus récente, publiée en décembre 2024 dans la revue Ecotoxicology and Environmental Safety, a conclu que les personnes les plus exposées au plastique, notamment via l'alimentation, avaient "un risque accru" de 13 % de souffrir d'insuffisance cardiaque. Les auteurs de l'étude ont également exposé des souris à des résidus de récipients jetables en plastiques qui avaient été en contact avec de l'eau chaude, "simulant une exposition typique au plastique" pendant plusieurs mois.

Cette expérience a modifié le microbiote intestinal, augmenté les signes d'inflammation et même endommagé leur muscle cardiaque. Les auteurs de l'étude estiment ainsi que "cette recherche fournit des preuves directes que l'exposition au plastique peut être un facteur de risque potentiel pour les maladies cardiovasculaires". Et ce n'est pas tout...

Une autre étude menée en 2024 auprès de patients ayant subi une opération chirurgicale au niveau de l'artère carotidienne a montré que du plastique était présent dans l'artère de 60 % d'entre eux. Surtout, après un suivi de près de 3 ans après l'opération, ceux qui avaient du plastique dans l'artère avaient un risque 4,5 fois plus élevé de subir un AVC, un infarctus ou de décéder.

Pour éviter tout risque, les auteurs de la première étude recommandent "d'éviter d'utiliser des récipients en plastique pour les aliments à haute température". Il a en effet été prouvé que les contenants en plastique libèrent de nombreuses substances nocives, notamment des perturbateurs endocriniens, mais surtout lorsqu'ils sont chauffés. Une étude américaine menée en 2023 avait démontré que chauffer un récipient en plastique au micro-ondes pendant seulement 3 minutes pouvait "libérer jusqu'à 4,22 millions de particules de microplastiques et 2,11 milliards de particules de nanoplastiques à partir d'un seul centimètre carré de surface plastique".

Si aujourd'hui l'omniprésence du plastique (notamment dans nos corps) n'est plus à prouver, son impact sur notre santé, et notamment la santé cardiovasculaire, doit être précisé grâce à d'autres études. En attendant, il est préférable de limiter au maximum son exposition au plastique, notamment en remplaçant les Tupperware en plastique par des contenants en verre.