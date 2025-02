Ce challenge à la mode chez les jeunes inquiète les autorités sanitaires, elles alertent sur les risques graves pour la santé

L'Agence nationale de sécurité du médicament a appelé "à la vigilance" face à cette pratique qui peut mettre "gravement en péril" la santé.

Vous avez peut-être entendu parler du "paracétamol challenge". Depuis plusieurs semaines, ce défi qui serait venu du réseau social TikTok fait couler beaucoup d'encres dans les médias et inquiète médecins et autorités sanitaires. Et pour cause : le challenge consiste à ingérer d'importantes quantités de paracétamol (comme du Doliprane)... pour tester sa résistance. La semaine dernière, 4 adolescents ayant consommé du paracétamol dans des quantités dangereuses ont été hospitalisés le même jour dans un hôpital à Montauban, d'après des médias locaux. L'un deux a affirmé l'avoir fait pour le challenge.

Seuls quelques cas ont été rapportés, mais par précaution, l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) a publié un communiqué dans lequel elle alerte face à ce défi dangereux que des jeunes pourraient vouloir suivre. "Des remontées de terrain récentes, largement relayées par les médias, font état d'intoxications volontaires au paracétamol par des enfants ou des adolescents. Nous alertons et appelons à la vigilance sur ces pratiques mettant gravement en péril leur santé", rapporte l'ANSM.

L'Agence du médicament rappelle en effet qu'un surdosage de paracétamol peut "entraîner des lésions graves du foie, irréversibles dans certains cas, et pouvant nécessiter le recours à une greffe du foie". C'est d'ailleurs "la 1ère cause de greffe hépatique d'origine médicamenteuse en France". Un surdosage peut entraîner divers symptômes - qui peuvent mettre jusqu'à 24 heures à apparaître - comme des nausées, des vomissements, des douleurs au ventre ou encore des sueurs abondantes.

En cas de surdosage, l'ANSM rappelle qu'il faut immédiatement contacter un centre antipoison ou les urgences. Face à ces risques importants, l'Agence du médicament appelle notamment les parents à être vigilants et à toujours conserver les médicaments hors de la portée des enfants.