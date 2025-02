Ce geste simple est souvent oublié à la montagne, il permet pourtant de réduire le risque de cancer

La montagne fait partie des destinations préférées des Français pendant les vacances d'hiver. Mais un détail ne doit pas être oublié, il est très important pour la santé.

Vous partez en vacances à la montagne, mais le soleil, lui, ne prend pas de vacances ! Malgré les idées reçues, le soleil est tout aussi dangereux - voire même encore plus - à la montagne que l'été à la mer. "Les méfaits de l'exposition au soleil en hiver sont parfois sous-estimés ou méconnus pas les Français", alerte le Syndicat National des Dermatologues-Vénérologues (SNDV). Dans le cadre d'une campagne en partenariat avec les écoles de ski internationales, le syndicat souhaite sensibiliser la population à ce risque.

Pour mieux comprendre, il faut savoir qu'il existe deux types d'UV. Les UVB sont à l'origine des coups de soleil et sont moins présents en hiver. Les UVA eux, autant présents en été qu'en hiver (et même en cas de temps nuageux), sont indolores mais sont pourtant les plus dangereux. Ces derniers peuvent provoquer des dommages à long terme : vieillissement de la peau, hyperpigmentation, et cancers cutanés. À la montagne en hiver, notamment en cas de temps nuageux et froid, on peut donc ne pas se rendre compte que les rayons du soleil sont présents et dangereux.

L'intensité lumineuse est pourtant plus élevée en haute altitude qu'au niveau de la mer : "la quantité d'UV augmente de 10 % tous les 1 000 mètres de dénivelé", précise le Syndicat des dermatologues. Plusieurs raisons expliquent ce phénomène : en altitude, l'atmosphère est plus fine, ce qui fait qu'elle filtre moins les rayons du soleil. Aussi, le soleil se réverbère particulièrement sur la neige, ce qui "augmente le rayonnement UV jusqu'à 80 %, contre seulement 15 % sur le sable", explique le SNDV.

L'ensemble de ces "facteurs amplifient les effets néfastes des UV sur la peau et augmentent d'autant le risque de cancers cutanés", alerte le syndicat. Il faut donc bien penser à mettre de la crème solaire (SPF 30 ou 50) régulièrement sur toutes les zones exposées aux rayons du soleil, et porter un casque (ou un bonnet en dehors des pistes) pour protéger le crâne. Il ne faut pas non plus oublier les lèvres, et les protéger avec un baume indice 50.

Prendre le soleil est bon pour le moral, mais ce n'est bon pour la santé que quand on est protégé ! Chaque année en France, 100 000 nouveaux cas de cancers cutanés sont diagnostiqués. La majorité d'entre eux sont dus au soleil, et peuvent donc être évités.