Anxiété, obésité, suicides... Pourquoi la santé des jeunes en Europe inquiète l'Organisation mondiale de la santé

Plusieurs indicateurs sur la santé des enfants et adolescents en Europe, et notamment en France, sont préoccupants.

L'Europe "stagne largement, voire régresse", sur plusieurs sujets, notamment la santé des enfants et des adolescents. Voici le constat inquiétant que dresse l'Organisation mondiale de la Santé dans son dernier rapport sur la santé dans la "région européenne", qui comprend les pays européens mais aussi de l'Asie centrale.

La santé mentale des jeunes inquiète particulièrement l'OMS, qui parle même d'une "crise croissante". L'organisation rapporte en effet qu'1 adolescent sur 5 souffre d'un problème de santé mentale. Et le constat est pire chez les jeunes filles, qui "font systématiquement état d'un niveau de bien-être mental inférieur à celui des garçons" d'après l'OMS. Globalement, chez les 15-29 ans, la principale cause de décès... est le suicide. En France, la santé mentale des jeunes se dégrade depuis plusieurs années. Le taux de suicide a doublé chez les femmes de moins de 25 ans entre 2015 et 2022, selon un récent rapport de l'Observatoire national du suicide. En 2022, presque 10 % des jeunes de 17 ans souffraient de troubles de l'anxiété, d'après Santé publique France.

Une des causes de ce mal-être est notamment le cyberharcèlement, dont 15 % des adolescents "déclarent avoir été récemment victimes", rapporte l'OMS. En France, 1 collégien sur 5 subit de la cyberviolence, selon le gouvernement. D'après Hans Henri P. Kluge, le directeur régional de l'OMS pour l'Europe, "dans notre monde en ligne et interconnecté, nos jeunes se sentent ironiquement plus seuls que jamais, et nombre d'entre eux ont des problèmes de poids et de confiance en eux, ce qui les expose à une mauvaise santé à l'âge adulte".

Justement, la santé physique des jeunes inquiète également l'OMS, notamment parce que "près d'un enfant d'âge scolaire sur trois est en surpoids et un sur huit vit avec l'obésité". La faute à une alimentation trop riche en sel, en graisse et en sucre, d'après l'OMS, qui regrette des "pratiques commerciales néfastes", qui ont "une influence négative sur leur santé à long terme". Les enfants en surpoids ou obèses ont en effet plus de risques de souffrir de nombreuses maladies à l'âge adulte, comme les maladies cardiovasculaires ou le diabète, mais aussi des maladies mentales comme la dépression. En France, 4 % des 6-17 ans souffrent d'obésité, et 17 % de surpoids ou d'obésité, d'après la Haute Autorité de Santé.

Autre inquiétude de l'OMS : le tabagisme. Dans la région européenne, 1 adolescent sur 10 consomme un produit de tabac, en comprenant les cigarettes électroniques. En France, si les jeunes sont de moins en moins nombreux à fumer, l'usage de la cigarette électronique augmente depuis plusieurs années. Ici encore les risques pour la santé à long terme sont majeurs, puisque le tabagisme est à l'origine d'un cancer sur trois, mais aussi de maladies cardiovasculaires ou respiratoires, d'après Santé publique France. L'OMS appelle les gouvernements à agir "de toute urgence" pour protéger les jeunes.