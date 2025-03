Une "épidémie mondiale sans précédent" : le cri d'alarme des experts, la France pas épargnée par ce fléau

Sans mesures rapides à l'échelle mondiale, ce fléau devrait continuer à augmenter de façon dramatique au cours des prochaines décennies chez les adultes comme chez les jeunes.

Le fléau de l'obésité suit une tendance inquiétante. Depuis 1990, la prévalence de l'obésité a "plus que doublé dans le monde", d'après une récente étude mondiale publiée dans la renommée revue The Lancet. Aujourd'hui dans le monde, 1 milliard d'hommes et plus d'1,1 milliard de femmes âgées de 25 ans ou plus souffrent de surpoids ou d'obésité. Cela représente "près de la moitié de la population adulte mondiale". Les jeunes sont loin d'être épargnés par cette épidémie, puisque près de 500 millions de moins de 25 ans étaient en surpoids ou obèses en 2021, d'après l'étude. L'obésité a même augmenté de 244 % dans cette tranche d'âge depuis 30 ans.

Certains pays sont particulièrement touchés, puisque la moitié des personnes en surpoids ou obèses dans le monde vivent dans seulement 8 pays : la Chine, l'Inde, les États-Unis, le Brésil, la Russie, le Mexique, l'Indonésie et l’Égypte. La France, elle, se situe dans le top 6 des pays riches avec le plus haut taux de personnes en surpoids ou obèses, puisque près de la moitié de la population est touchée.

Si la tendance de ces trente dernières années est alarmante, elle donne le ton à horizon 2050. L'étude a ainsi estimé que "plus de la moitié des adultes et un tiers des enfants et des adolescents devraient souffrir de surpoids ou d'obésité d'ici 2050", sans "actions urgentes". Chez les jeunes, les auteurs de l'étude estiment que l'obésité va dépasser le surpoids dans les prochaines années, surtout chez les garçons, puisqu'elle va augmenter de 121 % d'ici 2050. Les auteurs de l'étude précisent que "les générations les plus récentes prennent du poids plus rapidement que les précédentes et que l'obésité apparaît plus tôt". En France, l'étude projette que chez les 5-14 ans, plus de 2 millions d'enfants seront en surpoids ou obèses d'ici 2050.

Cette "épidémie mondiale sans précédent de surpoids et d'obésité" - selon les mots de l'autrice principal de l'étude, la Pr Emmanuela Gakidou - a déjà des impacts majeurs sur la santé publique mondiale, qui devraient donc s'aggraver. Le surpoids et l'obésité augmentent en effet le risque de souffrir de maladies cardiovasculaires, de diabète ou encore de cancers. Justement, les auteurs de l'étude rappellent qu'il a été estimé que "sous l'effet de l'obésité, plus de 1, 3 milliards de personnes dans le monde développeront un diabète d'ici 2050". Les cas de cancers liés à l'obésité devraient eux-aussi augmenter. Même s'il est difficile d'estimer réellement le nombre de décès directement provoqués par un excès de poids, selon l'OMS, le surpoids et l'obésité tuent chaque année plus d'1,3 million de personnes dans le monde.